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Hellenic Train: Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα - Ραψάνη λόγω πυρκαγιάς

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Hellenic Train: Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα - Ραψάνη λόγω πυρκαγιάς
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Διεκόπη από τις 16:50 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα- Ραψάνη, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.

Διεκόπη από τις 16:50 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα- Ραψάνη, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1599 (Θεσσαλονίκη - Έδεσσα) με 120 επιβάτες, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Ευαγγελισμός ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Λάρισα.

«Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας» αναφέρει η εταιρεία στην ενημέρωση της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Hellenic Train
Πυρκαγιά
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