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Πυρκαγιά στην Επισκοπή Κέρκυρας – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις

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Πυρκαγιά στην Επισκοπή Κέρκυρας – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις
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Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρας.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 17:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει ο δήμος Κέρκυρας με υδροφόρες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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