Κέρδη στη Wall Street με ώθηση από τα τσιπ

Ο Dow Jones ενισχύεται 0,11% στις 51.897 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κερδίζει 0,38% στις 7.471 μονάδες και ο Nasdaq προσθέτει 0,77% στις 25.704 μονάδες.

Άνοδος καταγράφεται στη Wall Street την Τρίτη, με την υποστήριξη των μετοχών τσιπ, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν ενώ επικεντρώνονται και στις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ο Dow Jones ενισχύεται 0,11% στις 51.897 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κερδίζει 0,38% στις 7.471 μονάδες και ο Nasdaq προσθέτει 0,77% στις 25.704 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της 3M κάνει ράλι 8% μετά την ανακοίνωση των ισχυρών κερδών του δεύτερου τριμήνου από τον βιομηχανικό γίγαντα. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) σημειώνει άνοδο 3,4% ενώ οι Marvell και Micron επιδίδονται σε άλμα 5,6% και 8,3%.

«Πράσινες» με+6,1% και 6,4% οι Astera Labs και Intel ενώ, ο τίτλος της General Motors σκαρφαλώνει 3,15% μετά τη βελτίωση στα κέρδη και τα κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο. Από τις περίπου 54 εισηγμένες του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει επιχειρηματικά μεγέθη, το 87% έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις, σύμφωνα με το FactSet.

Μεγάλα ονόματα που ακολουθούν την Τετάρτη περιλαμβάνουν την Alphabet, την IBM και την Tesla.

Καθώς οι εταιρείες δημοσιεύουν τις τριμηνιαίες επιδόσεις τους, οι traders αναζητούν λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη ενώ ψάχνουν για επιβεβαίωση ότι τα στελέχη δεν γίνονται πιο επιφυλακτικά σχετικά με το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, η CENTCOM των ΗΠΑ πραγματοποίησε την 10η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων στο Ιράν από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ τερμάτισε την εκεχειρία , ενώ οι δυνάμεις της Τεχεράνης έπληξαν αμερικανικά στρατιωτικά assets σε όλη τη Μέση Ανατολή και οι Χούθι κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας.

Οι τιμές του πετρελαίου αναρριχώνται και την Τρίτη, παρά το γεγονός πως οι μεσολαβητές προτείνουν 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.