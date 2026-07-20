Στην Κύπρο βρίσκεται σήμερα ο Κωστής Χατζηδάκης, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στο νησί.

Τη σταθερή και ακλόνητη συμπαράσταση της Ελλάδας στον αγώνα για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την επανένωση της Κύπρου εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή.

Κατά τον χαιρετισμό του στον Καθεδρικό Ναό της Λευκωσίας, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «πενήντα δύο χρόνια τώρα, οι πληγές της τουρκικής εισβολής του Ιουλίου-Αυγούστου 1974 παραμένουν ανοικτές στο σώμα της Κύπρου και ολόκληρου του Ελληνισμού», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην κατοχή, τους εκτοπισμένους, την αγωνία για τους αγνοούμενους και την καταπάτηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αφού απέδωσε φόρο τιμής στους πεσόντες και τους αγωνιστές του 1974, σημείωσε ότι παρά τις δοκιμασίες, η Κυπριακή Δημοκρατία άντεξε και ο κυπριακός ελληνισμός προοδεύει, τονίζοντας ωστόσο πως «έχουμε όλοι χρέος να οδηγήσουμε σήμερα τον αγώνα αυτό στη δικαίωσή του».

Αναφερόμενος στην προοπτική επίλυσης του Κυπριακού, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκαθάρισε ότι «απόλυτος στόχος μας δεν μπορεί να είναι άλλος από τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την επανένωση της Κύπρου», συμπληρώνοντας πως επιδιώκεται μια αμοιβαία αποδεκτή λύση «στη βάση των σχετικών Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών» και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για «μία λύση που θα απαλλάξει την Κύπρο από τα κατοχικά στρατεύματα και τα απολύτως αναχρονιστικά συστήματα εγγυήσεων και επεμβατικών "δικαιωμάτων" της Τουρκίας και κάθε τρίτου στις κυπριακές υποθέσεις».

Κλείνοντας, ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε την πλήρη στήριξη Αθήνας και Λευκωσίας στις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, διαβεβαιώνοντας ότι «στην προσπάθεια αυτή, η Κύπρος είχε, έχει και θα έχει την ακλόνητη στήριξη της Ελλάδας και του Ελληνισμού απανταχού της γης», με την ευχή «η σημερινή 52η μαύρη επέτειος της τουρκικής εισβολής να είναι η τελευταία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ