Κυρ. Μητσοτάκης για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο: «Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε!»

Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων, αναφέρει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του για την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

«Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του Ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοουμένων», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

«Πενήντα δύο χρόνια μετά, τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας των όπλων. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη, στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιστή στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος.

Η εν εξελίξει πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προσφέρει μια ευκαιρία επίλυσης, στη βάση πάντοτε του συμφωνηθέντος πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων. Μια σύγχρονη χώρα που θα ευημερεί μέσα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό είναι το μέλλον που αξίζει στην Κύπρο.

Συνεχίζουμε λοιπόν τον δύσκολο αγώνα. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε!», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Π. Μαρινάκης: Η κατοχή δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα

«Η τουρκική εισβολή του 1974 και η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου αποτελούν μια διαρκή πρόκληση απέναντι στο Διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Τιμούμε τη μνήμη των πεσόντων, δεν λησμονούμε τους αγνοουμένους και στεκόμαστε στο πλευρό των εκτοπισμένων», αναφέρει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο κυβερνητικός εκρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης προσθέτει: «Η κατοχή δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα. Ο χρόνος δεν νομιμοποιεί την αδικία, ούτε σβήνει την ιστορική αλήθεια.

Η Κύπρος αξίζει να ζήσει ελεύθερη, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς διαχωριστικές γραμμές. Μέχρι τότε, η μνήμη παραμένει δύναμη, η δικαιοσύνη απαίτηση και η ελευθερία αδιαπραγμάτευτος στόχος».

Κ. Τασούλας: Η επίλυση του κυπριακού παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής

«Η επίλυση του Κυπριακού ζητήματος παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής» τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και προσθέτει ότι «Ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Κύπρος πρέπει να συνεχίσει να απολαμβάνει την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη από τους κοινούς ευρωπαϊκούς θεσμούς και από την κάθε χώρα ξεχωριστά για να πέσει το τελευταίο τείχος στην Ευρώπη».

Ειδικότερα, στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει:

«Πενήντα δύο χρόνια μετά από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, κατά παραβίαση κατάφωρη του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η Μεγαλόνησος συνεχίζει να βιώνει το οδυνηρό τραύμα της κατοχής μεγάλου τμήματος της χώρας από τουρκικά στρατεύματα και όλες τις τραγικές συνέπειες που αυτή προκάλεσε.

Τιμάμε με βαθύ σεβασμό τα θύματα - Κυπρίους και Ελλαδίτες - που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Κύπρου.

Δεν ξεχνάμε τους αγνοούμενους, τους εκτοπισμένους, τους εγκλωβισμένους και όλους όσοι στερούνται μέχρι σήμερα θεμελιώδεις ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στην ίδια τους την πατρίδα.

Η επίλυση του Κυπριακού ζητήματος παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Κύπρος πρέπει να συνεχίσει να απολαμβάνει την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη από τους κοινούς ευρωπαϊκούς θεσμούς και από την κάθε χώρα ξεχωριστά για να πέσει το τελευταίο τείχος στην Ευρώπη.

Σε συντονισμό και αγαστή συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων επίλυσης του ζητήματος στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο με στόχο την επανένωση της Κύπρου και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων και ελευθεριών όλων των Κυπρίων πολιτών».