Πώς θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία: Η τελευταία αποστολή του γερουσιαστή Γκράχαμ

Το χρονικό του νομοσχεδίου κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ έφυγε από τη ζωή ενώ προωθούσε τις κυρώσεις, πιστεύοντας ότι η συμφωνία ΗΠΑ–Ουκρανίας μπορούσε να αλλάξει την πορεία του πολέμου.

Για περισσότερο από έναν χρόνο, ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ πίεζε το Κογκρέσο και τον Λευκό Οίκο να στηρίξουν νομοσχέδιο που προέβλεπε σκληρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με στόχο να αυξηθεί η οικονομική πίεση στη Μόσχα και να ενισχυθεί η θέση της Ουκρανίας.

Η τελική του προσπάθεια κορυφώθηκε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και στο ταξίδι του στο Κίεβο, όπου υποστήριξε ότι είχε εξασφαλιστεί η συμφωνία της κυβέρνησης Τραμπ για την προώθηση του σχεδίου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η WSJ.

Το νομοσχέδιο προέβλεπε ευρείες κυρώσεις στη ρωσική ενεργειακή βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων μέτρων κατά του ρωσικού πετρελαίου και χωρών που συνεχίζουν να το εισάγουν, αποτελώντας ένα από τα βασικά εργαλεία πίεσης της Ουάσιγκτον απέναντι στη Μόσχα.

Στην κορύφωση της αισιοδοξίας

Μία ημέρα πριν οι διασώστες φτάσουν το βράδυ του Σαββάτου στην κατοικία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ στο Καπιτώλιο, ο Ρεπουμπλικανός από τη Νότια Καρολίνα πραγματοποίησε την τελευταία δημόσια εμφάνισή του, έξω από τη μονή του Αγίου Μιχαήλ με τους χρυσούς τρούλους στο Κίεβο.

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Ο Γκράχαμ, ο οποίος επί μήνες προωθούσε νομοθεσία για την επιβολή κυρώσεων που ο ίδιος και οι υποστηρικτές του πίστευαν ότι θα ανάγκαζε τη Ρωσία να τερματίσει τoν πόλεμο στην Ουκρανία, χαρακτήρισε εκείνη τη στιγμή ως μια ευκαιρία να εξασφαλιστεί η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων μεγάλων δυνάμεων, ώστε να μπει τέλος στη σύγκρουση.

«Δεν υπήρξα ποτέ πιο αισιόδοξος απ’ ό,τι είμαι σήμερα», δήλωσε την Παρασκευή, μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Βρισκόμαστε σε μια μαγική στιγμή», υπογράμμισε, σύμφωνα με τη WSJ.

Ο Γκράχαμ, ο οποίος διατηρούσε προσωπική σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, πέρασε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του στον ρόλο που σημάδεψε μεγάλο μέρος της πολιτικής του σταδιοδρομίας: εκείνον του παράγοντα επιρροής της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, συναντώντας ξένους ηγέτες, υποστηρίζοντας μια πιο σκληρή γραμμή στις διεθνείς υποθέσεις και προγραμματίζοντας εμφανίσεις στις κυριακάτικες πρωινές ενημερωτικές εκπομπές.

Όταν επέστρεψε στην Ουάσιγκτον το Σάββατο, συνεργάτες του είπαν ότι ήταν κουρασμένος, αλλά ιδιαίτερα ενθουσιασμένος έπειτα από έναν καταιγισμό συναντήσεων στην Ευρώπη και την Ουκρανία, εξασφαλίζοντας επιτέλους την υποστήριξη του Λευκού Οίκου για την αναθεωρημένη εκδοχή του νομοσχεδίου για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Εντάσεις με τον Τραμπ

Ο Γκράχαμ ξεκίνησε το ταξίδι του την προηγούμενη εβδομάδα από την Άγκυρα, όπου πραγματοποιήθηκε σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Είχε έναν ξεκάθαρο στόχο.

Για περισσότερο από έναν χρόνο πίεζε τόσο το Κογκρέσο όσο και τον Λευκό Οίκο να στηρίξουν το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στη σύνταξη του οποίου είχε συμβάλει ο ίδιος, με σκοπό να ενισχυθεί η οικονομική πίεση προς τη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Με τον Τραμπ, μέλη της κυβέρνησής του και Ευρωπαίους ηγέτες συγκεντρωμένους στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Γκράχαμ θεώρησε ότι επρόκειτο για μια καθοριστική ευκαιρία να εξασφαλίσει στήριξη για αυστηρότερες κυρώσεις.

Επί μήνες προσπαθούσε να πείσει τον πρόεδρο να υποστηρίξει το σχέδιο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για ειρηνευτική συμφωνία είχαν αποτύχει και ο Τραμπ διατηρούσε επαφές με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι πρωτοβουλίες του Γκράχαμ έφερναν κατά καιρούς το - σε μεγάλο βαθμό φιλοουκρανικό - Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο σε αντίθεση με τον Τραμπ και την ομάδα διαπραγμάτευσής του. Η μεταβαλλόμενη στάση του Τραμπ απέναντι στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ κρατούσε σε αγωνία τόσο το Κογκρέσο όσο και τους συμμάχους των ΗΠΑ.

Καθώς δεκάδες πρόεδροι και πρωθυπουργοί κατέφθαναν στην Άγκυρα για τη σύνοδο, ο Γκράχαμ και μια μικρή ομάδα Αμερικανών βουλευτών συναντήθηκαν με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Το κλίμα ήταν τεταμένο, καθώς οι σύμμαχοι περίμεναν να ακούσουν τι θα έλεγε ο Τραμπ. Εδώ και μήνες, ο πρόεδρος επέκρινε τα κράτη-μέλη επειδή, όπως υποστήριζε, δεν είχαν σταθεί στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Τομ Μπάρακ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ένας από τους στενότερους συμβούλους του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, παρέθεσε δεξίωση στην πρεσβευτική κατοικία στην Άγκυρα για Αμερικανούς νομοθέτες και κυβερνητικούς αξιωματούχους που συμμετείχαν στη σύνοδο. Στο δείπνο, ο Γκράχαμ πρότεινε πρόποση προς τιμήν του Σκοτ Μπέσεντ, του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών και επίσης κατοίκου της Νότιας Καρολίνας, ο οποίος είχε ταξιδέψει στην Άγκυρα με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Το νομοσχέδιο του Γκράχαμ προέβλεπε εκτεταμένες κυρώσεις και δασμούς στο ρωσικό πετρέλαιο και στις χώρες που το εισάγουν. Η υποστήριξη του Μπέσεντ θεωρούνταν καθοριστική για την ψήφισή του.

Η στρατηγική της υπομονής

Την επόμενη ημέρα, ο Γκράχαμ και η υπόλοιπη αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου συναντήθηκαν στην Άγκυρα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Άχμαντ αλ-Σαράα, ο οποίος επιδίωκε την άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της χώρας του.

Για χρόνια, ο Γκράχαμ αντιτασσόταν στις απομονωτικές τάσεις που ενισχύονταν στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Αρχικά υπήρξε ένθερμος επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ και, αργότερα, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του. Κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο να τον πείσει να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία, η οποία τότε βρισκόταν υπό την εξουσία του Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος αργότερα ανατράπηκε.

Ο Αλ-Σαράα επιθυμούσε οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν όλες τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί την εποχή του καθεστώτος Άσαντ, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η εύθραυστη πολιτική μετάβαση της Συρίας και να ανακάμψει η οικονομία της, η οποία είχε καταστραφεί από τον πόλεμο. Ο Γκράχαμ , που επί μακρόν συμμεριζόταν τις επιφυλάξεις του Ισραήλ απέναντι στη νέα συριακή κυβέρνηση, θεωρούνταν κρίσιμος παράγοντας για την άρση των εναπομεινασών κυρώσεων.

Μετά τη συνάντησή του με τον Αλ-Σαράα, ο Γκράχαμ εξέφρασε μια αξιοσημείωτη αλλαγή στάσης, δηλώνοντας ότι ο νέος ηγέτης της Συρίας αξίζει μια ευκαιρία να ανοικοδομήσει τη χώρα. Παράλληλα, κάλεσε το Ισραήλ να επανεξετάσει τη δική του επιφυλακτική στάση απέναντι στη νέα κυβέρνηση της Δαμασκού. Η μεταστροφή αυτή προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα αραβικά μέσα ενημέρωσης, αναδεικνύοντας τη σημαντική επιρροή του γερουσιαστή από τη Νότια Καρολίνα στη διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Το ίδιο απόγευμα, ο Τραμπ είχε τη δική του συνάντηση με τον Ζελένσκι. Ο Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε την Ουκρανία για τις στρατιωτικές της επιδόσεις και πρότεινε νέες μορφές στρατιωτικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτιμώντας ότι η ουκρανική στρατηγική των πληγμάτων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος θα μπορούσε να επιταχύνει τον τερματισμό του πολέμου.

Οι δηλώσεις του Τραμπ αποτέλεσαν εντυπωσιακή μεταστροφή σε σχέση με την ψυχρή και συγκρουσιακή συνάντησή του με τον Ζελένσκι έναν χρόνο νωρίτερα.

Βουλευτές και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που συμμετείχαν στη σύνοδο, σχολιάζοντας αργότερα τον θάνατο του Γκράχαμ , υποστήριξαν ότι η θερμή συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι επιβεβαίωσε τη στρατηγική που ακολουθούσε ο γερουσιαστής - να εργάζεται υπομονετικά και διακριτικά υπέρ της Ουκρανίας, παρά τις συνεχείς εναλλαγές της στάσης του Τραμπ μεταξύ φιλορωσικών και φιλοουκρανικών θέσεων.

Το τελευταίο ταξίδι

Την Πέμπτη, ο Λίντσεϊ Γκράχαμ αναχώρησε από την Άγκυρα για τη δέκατη επίσκεψή του στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, φτάνοντας στο Κίεβο με νυχτερινό τρένο από την Πολωνία.

Την Παρασκευή συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος του ευχήθηκε για τα 71α γενέθλιά του. Στη συνέχεια επισκέφθηκε εγκαταστάσεις της ουκρανικής εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας SkyFall, όπου ενημερώθηκε για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θα έκαναν «μεγάλο λάθος» αν δεν συνεργάζονταν με την Ουκρανία στον τομέα των drones.

Λίγο αργότερα ανακοίνωσε ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ για την προώθηση του αναθεωρημένου νομοσχεδίου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δηλώνοντας με βεβαιότητα ότι «θα γίνει νόμος».

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικλ Μακόλ απέδωσε στον Γκράχαμ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της υποστήριξης του Τραμπ προς την Ουκρανία, ενώ χαρακτήρισε τον γερουσιαστή ιδιαίτερα ικανό στις πολιτικές διαπραγματεύσεις.

Το Σάββατο ο Γκράχαμ επέστρεψε στην Ουάσιγκτον και επικοινώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντάς του ότι ήταν κουρασμένος αλλά αισθανόταν καλά. Λίγες ώρες αργότερα πέθανε. Ο Τραμπ τον χαρακτήρισε «σπουδαίο πολιτικό», ενώ η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν κάλεσε το Κογκρέσο να εγκρίνει το νομοσχέδιο κυρώσεων, εκπληρώνοντας, όπως είπε, το «διαχρονικό όραμα» του Γκρέχαμ για μια ανεξάρτητη και ασφαλή Ουκρανία.