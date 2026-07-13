Πιέσεις στην Wall Street μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ, στο -1,5% ο Nasdaq

Βαριές απώλειες για τον κλάδο των ημιαγωγών, εν αναμονή των στοιχειών για τον πληθωρισμό η αγορά.

Με απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Δευτέρας οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, μετά τις ανακοινώσεις του αμερικανού προέδρου για επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν και επιβολή ενός τέλους 20% επί της αξίας όσων εμπορευμάτων περνάνε από τα Στενά του Ορμούζ που εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου, φέροντας εκ νέου στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τον αντίκτυπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις διεθνείς αγορές και την παγκόσμιο οικονομία.

Ειδικότερα, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχώρησε κατά 1,55% στις 25.873 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 έκλεισε με απώλειες 0,79% στις 7.515 μονάδες. Καλύτερη εικόνα για τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones, ο οποίος έκλεισε στις 52.498 μονάδες, με πτώση 0,26%.

Στο ταμπλό, ισχυρές πιέσεις για τις μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, με την SK Hynix να υποχωρεί κατά 8%, διαγράφοντας μεγάλο μέρος των κερδών που αποκόμισε η νοτιοκορεατική εταιρεία στο ντεμπούτο της στον Nasdaq την Παρασκευή. Απώλειες άνω του 5% και για τη μετοχή της Micron Technology, ενώ οι τίτλοι των AMD και Intel έχασαν 4% και 7% αντίστοιχα.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβασε εκ νέου την ένταση με την Τεχεράνη, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ θα επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα λαμβάνουν στο εξής ένα τέλος ύψους 20% επί της αξίας όλων των φορτίων που θα διακινούνται μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον ιρανικό αποκλεισμό, όπως τον αποκαλούμε, επειδή εμποδίζει μόνο τα ιρανικά πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Όλες οι υπόλοιπες χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ θα είναι, από αυτή τη στιγμή και στο εξής, γνωστές ως φύλακας άγγελος των Στενών του Ορμούζ» ανακοίνωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ανεβάζοντας εκ νέου την ένταση με την Τεχεράνη.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται και στην πορεία του πληθωρισμού στην ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη, καθώς αύριο Τρίτη αναμένεται η νέα έκθεση για τον δείκτη PCI τον Ιούνιο, με τους αναλυτές να αναμένουν επιβράδυνση σε μηνιαία βάση αλλά επιτάχυνση σε ετήσια. Παράλληλα, ξεκινούν σταδιακά οι ανακοινώσεις των τραπεζικών κολοσσών της Wall Street για τις επιδόσεις τους στο β' τρίμηνο, με τις JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America και Citigroup να κάνουν την αρχή εντός της εβδομάδας.