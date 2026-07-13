Μ. Ανατολή: Έκτακτο διάγγελμα ετοιμάζει ο Τραμπ - Αναβάλλονται τα ραντεβού στα προξενεία των ΗΠΑ

Στην ανακοίνωσή του, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιο είναι το θέμα στο οποίο θα αναφερθεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι θα εκφωνήσει μια «ομιλία προς το έθνος» στις 21.00 το βράδυ της Πέμπτης, (04.00 της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας).

Στην ανακοίνωσή του, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιο είναι το θέμα στο οποίο θα αναφερθεί.

Στο μεταξύ, οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν απόψε ότι αναβάλλονται τα ραντεβού στα τοπικά προξενεία, λόγω της επανέναρξης των εχθροπραξιών με το Ιράν. «Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι και το γενικό προξενείο στο Ντουμπάι ακύρωσαν τα προξενικά ραντεβού από τις 13 έως τις 15 Ιουλίου, λόγω της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Είχε προηγηθεί την Δευτέρα, νέα ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social, στην οποία ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ θα επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα λαμβάνουν στο εξής ένα τέλος ύψους 20% επί της αξίας όλων των φορτίων που θα διακινούνται μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον ιρανικό αποκλεισμό, όπως τον αποκαλούμε, επειδή εμποδίζει μόνο τα ιρανικά πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Όλες οι υπόλοιπες χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ θα είναι, από αυτή τη στιγμή και στο εξής, γνωστές ως φύλακας άγγελος των Στενών του Ορμούζ» επεσήμανε.

Από την πλευρά του, ο αμερικανικός στρατός ανέφερε πως θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις 23.00 (ώρα Ελλάδας) της Τρίτης 14ης Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε απόψε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών, που υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς.

Υεμένη: Οι Χούθι καλούν τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης προειδοποίησαν απόψε τις αεροπορικές εταιρίες να μην διέρχονται από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας.

Οι Χούθι ανέφεραν ότι νωρίτερα σήμερα έβαλαν στο στόχαστρο με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη το αεροδρόμιο Άμπχα. Το Ριάντ νωρίτερα επιβεβαίωσε ότι αναχαίτισε έναν βαλλιστικό πύραυλο στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σε ομιλία του στην τηλεόραση, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σαρέε προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας μέχρι να αρθεί ο αποκλεισμός του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σαναά, όπως τον αποκάλεσε.