Κάλας: «Η Τουρκία να σεβαστεί την κυριαρχία και τα δικαιώματα όλων των κρατών μελών της ΕΕ»

Για το ζήτημα της Μέσης Ανατολής τόνισε ότι η ΕΕ δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Μετά το τέλος του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλας αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και των κατεχομένων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την 'Αγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της. Όπως τόνισε, «όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, η Κύπρος έθεσε το θέμα των σχεδίων της Τουρκίας για αγωγό φυσικού αερίου που συνδέεται με το νησί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την 'Αγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της ΕΕ».

Για το ζήτημα της Μέσης Ανατολής τόνισε ότι η ΕΕ δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Παράλληλα, έκανε γνωστό πως την ερχόμενη Πέμπτη θα επιθεωρήσει από κοντά την επιχείρηση Aspides και θα επισκεφθεί το ιταλικό πλοίο της αποστολής, τονίζοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής επιχείρησης Aspides για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και την αντιμετώπιση της απειλής από τους Χούθι. «Η απειλή από τους Χούθι εξακολουθεί να υφίσταται και η επιχείρηση Aspides συνεχίζει να συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας», τόνισε.

Παράλληλα, για τις συνομιλίες με τους εκπροσώπους των χωρών του Κόλπου που συμμετείχαν στη συζήτηση για τη Μέση Ανατολή, τόνισε ότι «οι υπουργοί ήταν σαφείς ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να διασφαλιστεί και ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Η ΕΕ επιδιώκει στενότερους δεσμούς με τις χώρες του Κόλπου».

Τέλος, η κ. Κάλας δήλωσε ότι και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ συμφωνούν πως οι ισραηλινοί εποικισμοί είναι παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Υπενθύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, παρουσίασε επιλογές για την περαιτέρω αυστηροποίηση των περιορισμών στο εμπόριο με τους εποικισμούς, σημειώνοντας ότι «η ανάληψη δράσης κατά του εμπορίου με τους εποικισμούς συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη υποστήριξη από τα κράτη μέλη. Αναθέσαμε στους πρέσβεις να προωθήσουν το έργο αυτό και είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί και έκτακτη συνεδρίαση για το θέμα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ