ΗΠΑ: «Από αύριο σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν - Για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς.

Ο αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις 23.00 (ώρα Ελλάδας) της 14ης Ιουλίου, ανακοίνωσε απόψε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών, που υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς.

Δεν θα παρεμποδίζεται πάντως η «ουδέτερη διέλευση» από τα Στενά του Ορμούζ από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Θα επιτρέπεται επίσης να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία, αφού προηγουμένως ελεγχθούν.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε την ένταση με την Τεχεράνη, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα λαμβάνουν τέλος 20% επί όλων των φορτίων που διακινούνται μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε μάλιστα ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον ιρανικό αποκλεισμό, όπως τον αποκαλούμε, επειδή εμποδίζει μόνο τα ιρανικά πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Όλες οι υπόλοιπες χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ θα είναι, από αυτή τη στιγμή και στο εξής, γνωστές ως φύλακας άγγελος των Στενών του Ορμούζ» επεσήμανε.

Στο πλαίσιο της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, οι ΗΠΑ είχαν άρει τη 18η Ιουνίου τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια, τον οποίο είχαν επιβάλει δύο μήνες νωρίτερα, ως απάντηση στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.