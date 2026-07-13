Ειδήσεις | Διεθνή

Αραγτσί σε Τραμπ: «Το Ιράν θα παραμείνει για πάντα ο φύλακας των Στενών»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αραγτσί σε Τραμπ: «Το Ιράν θα παραμείνει για πάντα ο φύλακας των Στενών»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έδωσε δίκιο απόψε στον πρόεδρο των… ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ειρωνευόμενος την απόφασή του να επιβάλει στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έδωσε δίκιο απόψε στον πρόεδρο των… ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ειρωνευόμενος την απόφασή του να επιβάλει στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ τέλη ύψους 20% επί της αξίας των εμπορευμάτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος «έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να αποζημιώνεται για αυτήν την υπηρεσία», έγραψε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των Στενών και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

Λίγο νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις 23.00 (ώρα Ελλάδας) της 14ης Ιουλίου, σύμφωνα με το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών, που υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς.

Δεν θα παρεμποδίζεται πάντως η «ουδέτερη διέλευση» από τα Στενά του Ορμούζ από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Θα επιτρέπεται επίσης να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία, αφού προηγουμένως ελεγχθούν.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τι χρήματα έχει βγάλει από το μπάσκετ ο Τσέντι Όσμαν

Κομισιόν: Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής έφερε αποτελέσματα - Εξαρτημένοι οι Έλληνες από τον λογιστή τους

Το μέτρημα των «εκλογολόγων» της Ν.Δ. - Eμμένει στη 13η σύνταξη το ΠΑΣΟΚ - Φαβορί η Ρένα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

tags:
Ιράν
Στενά του Ορμούζ
Πετρέλαιο
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider