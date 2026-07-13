Η Γαλλία θα πουλήσει 16 Rafale στην Ουκρανία - Σε γειτονικές χώρες οι ασκήσεις της πολυεθνικής δύναμης

Η συμφωνία προβλέπει εξάλλου την παράδοση ραντάρ και τη χορήγηση στην Ουκρανία άδειας παραγωγής βομβών AASM, αντιαεροπορικών πυραύλων Aster 30 και πυραύλων Scalp, τύπου κρουζ.

Η Γαλλία και η Ουκρανία κατέληξαν σε έναν «οδικό χάρτη» που προβλέπει την αγορά, εκ μέρους του Κιέβου, 16 μαχητικών αεροσκαφών Rafale και του οπλισμού τους, με τα πρώτα από αυτά να παραδίδονται και «να πετούν στον ουκρανικό ουρανό από το 2028-29», ανακοίνωσε απόψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας το Κίεβο θα αποκτήσει επίσης αντιαεροπορικές συστοιχίες SAMP/T νέας γενιάς, οι οποίες «θα συμπληρώσουν τα συστήματα που θα παραδοθούν, μαζί με τους πυραύλους τους, τις επόμενες εβδομάδες», είπε ο Μακρόν μετά την ολοκλήρωση της συνόδου των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων», στο Παρίσι.

Η συμφωνία προβλέπει εξάλλου την παράδοση ραντάρ και τη χορήγηση στην Ουκρανία άδειας παραγωγής βομβών AASM, αντιαεροπορικών πυραύλων Aster 30 και πυραύλων Scalp, τύπου κρουζ.

Μακρόν: Σε γειτονικές χώρες οι ασκήσεις της πολυεθνικής δύναμης

Η πολυεθνική δύναμη που προορίζεται να αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά τη λήξη του πολέμου και θα εγγυάται την ασφάλεια της θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες, δήλωσε λίγο μετά τη λήξη των εργασιών της σημερινής συνόδου στο Παρίσι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Αποφασίσαμε σήμερα τις ασκήσεις που θα διεξαχθούν τους επόμενους μήνες (…) Θα αναπτυχθούν στις γειτονικές χώρες της Ουκρανίας για να επικυρώσουν τα σχέδια ανάπτυξής μας και να αποδείξουν ότι είμαστε έτοιμοι, αποφασισμένοι και αξιόπιστοι», δήλωσε μετά το πέρας της συνόδου, έχοντας στο πλευρό του τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Θα πραγματοποιηθούν σε χώρες γειτονικές της Ουκρανίας υλοποιώντας τα υπάρχοντα σχέδια ανάπτυξής, αλλά και για να δείξουν ότι είμαστε έτοιμοι, αποφασισμένοι και αξιόπιστοι», δήλωσε ο Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε επίσης ότι οι εκπρόσωποι των χωρών που προσήλθαν σήμερα στο Παρίσι συμφώνησαν στην ανάγκη να συνεχιστεί η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, κυρίως σε σχέση με τους αντιβαλλιστικούς πυραύλους. Συμφώνησαν επίσης σε περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ