Τραμπ: «Οι δυνάμεις μας θα πλήξουν σκληρά το Ιράν» - Αναβάλλονται τα ραντεβού στα προξενεία των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε απόψε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Χιου Χιούιτ, ότι το Ιράν «θα χτυπηθεί σκληρά» τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε απόψε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Χιου Χιούιτ, ότι το Ιράν «θα χτυπηθεί σκληρά» τη Δευτέρα και την Τρίτη.

«Θα καταστρέψουμε το Pickaxe Mountain», δηλαδή την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, είπε εξάλλου σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Αμερικανός πρόεδρος. Αναφερόμενος στο «Μνημόνιο Συνεννόησης» που υπέγραψε ο ίδιος με την Τεχεράνη, είπε ότι ήταν «ένα τεστ» και ότι οι Ιρανοί δεν το τήρησαν. Όταν ρωτήθηκε για τις σχέσεις του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, είπε ότι «τα πάνε πολύ καλά», διευκρινίζοντας ότι «κάποιες φορές» διαφωνεί μαζί του και του το λέει.

Στο μεταξύ, οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν απόψε ότι αναβάλλονται τα ραντεβού στα τοπικά προξενεία, λόγω της επανέναρξης των εχθροπραξιών με το Ιράν. «Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι και το γενικό προξενείο στο Ντουμπάι ακύρωσαν τα προξενικά ραντεβού από τις 13 έως τις 15 Ιουλίου, λόγω της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβασε εκ νέου την ένταση με την Τεχεράνη, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ θα επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα λαμβάνουν στο εξής ένα τέλος ύψους 20% επί της αξίας όλων των φορτίων που θα διακινούνται μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον ιρανικό αποκλεισμό, όπως τον αποκαλούμε, επειδή εμποδίζει μόνο τα ιρανικά πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Όλες οι υπόλοιπες χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ θα είναι, από αυτή τη στιγμή και στο εξής, γνωστές ως φύλακας άγγελος των Στενών του Ορμούζ» ανακοίνωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ανεβάζοντας εκ νέου την ένταση με την Τεχεράνη.

Από την πλευρά του, ο αμερικανικός στρατός ανέφερε πως θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις 23.00 (ώρα Ελλάδας) της 14ης Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε απόψε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών, που υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς.

Δεν θα παρεμποδίζεται πάντως η «ουδέτερη διέλευση» από τα Στενά του Ορμούζ από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Θα επιτρέπεται επίσης να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία, αφού προηγουμένως ελεγχθούν.