Ειδήσεις | Διεθνή

FT: Τα ΗΑΕ σχεδιάζουν νέο λιμάνι στην ανατολική ακτή για την παράκαμψη του Ορμούζ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
FT: Τα ΗΑΕ σχεδιάζουν νέο λιμάνι στην ανατολική ακτή για την παράκαμψη του Ορμούζ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η DP World, ο φορέας διαχείρισης λιμένων του Ντουμπάι, σχεδιάζει την κατασκευή νέου λιμανιού και τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η DP World, ο φορέας διαχείρισης λιμένων του Ντουμπάι, σχεδιάζει την κατασκευή νέου λιμανιού και τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε μια κίνηση που θα μειώσει την εξάρτηση του Ντουμπάι από τη ναυαρχίδα του, τον κόμβο Τζεμπέλ Άλι και την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Η DP World βρίσκεται σε συνομιλίες για την κατασκευή ενός ολοκαίνουργιου λιμανιού πολλαπλών χρήσεων στην παράκτια περιοχή της Φουτζάιρα και ενός νέου τερματικού σταθμού στο υπάρχον λιμάνι του εμιράτου, πρόσθεσε η εφημερίδα, επικαλούμενη άτομα με γνώση των σχεδίων. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τι χρήματα έχει βγάλει από το μπάσκετ ο Τσέντι Όσμαν

Κομισιόν: Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής έφερε αποτελέσματα - Εξαρτημένοι οι Έλληνες από τον λογιστή τους

Το μέτρημα των «εκλογολόγων» της Ν.Δ. - Eμμένει στη 13η σύνταξη το ΠΑΣΟΚ - Φαβορί η Ρένα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

tags:
ΗΑΕ (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)
Λιμάνια
Στενά του Ορμούζ
Ναυτιλία
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider