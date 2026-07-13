FT: Τα ΗΑΕ σχεδιάζουν νέο λιμάνι στην ανατολική ακτή για την παράκαμψη του Ορμούζ

Η DP World, ο φορέας διαχείρισης λιμένων του Ντουμπάι, σχεδιάζει την κατασκευή νέου λιμανιού και τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η DP World, ο φορέας διαχείρισης λιμένων του Ντουμπάι, σχεδιάζει την κατασκευή νέου λιμανιού και τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε μια κίνηση που θα μειώσει την εξάρτηση του Ντουμπάι από τη ναυαρχίδα του, τον κόμβο Τζεμπέλ Άλι και την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Η DP World βρίσκεται σε συνομιλίες για την κατασκευή ενός ολοκαίνουργιου λιμανιού πολλαπλών χρήσεων στην παράκτια περιοχή της Φουτζάιρα και ενός νέου τερματικού σταθμού στο υπάρχον λιμάνι του εμιράτου, πρόσθεσε η εφημερίδα, επικαλούμενη άτομα με γνώση των σχεδίων. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα.