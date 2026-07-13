«Άλμα» 9% για το πετρέλαιο με φόντο τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Tα συμβόλαια παραδόσεως Σεπτεμβρίου του ευρωπαϊκού brent -που αποτελεί τον παγκόσμιο δείκτη αναφοράς των τιμών του αργού πετρελαίου- έκλεισαν με άνοδο 9,6% στα 83,30 δολάρια/βαρέλι.

Με κέρδη που άγγιξαν και ξεπέρασαν το 9% έκλεισαν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η νέα διαφαινόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για νέο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και την επιβολή τέλους ύψους 20% επί της αξίας όλων των εμπορευμάτων που θα διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, εκτόξευσε την ανησυχία στις διεθνείς αγορές.

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Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Σεπτεμβρίου του ευρωπαϊκού brent -που αποτελεί τον παγκόσμιο δείκτη αναφοράς των τιμών του αργού πετρελαίου- έκλεισαν με άνοδο 9,6% στα 83,30 δολάρια/βαρέλι. Τα συμβόλαια Αυγούστου του αμερικανικού WTI ενισχύθηκαν κατά σχεδόν 9,5% και έκλεισαν τις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης στα 78,14 δολάρια. Σημειώνεται πως ακόμη και στην αρχή του πολέμου δεν είχε παρατηρηθεί τέτοια άνοδος μέσα σε μία και μόνη συνεδρίαση.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβασε εκ νέου την ένταση με την Τεχεράνη, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ θα επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα λαμβάνουν στο εξής ένα τέλος ύψους 20% επί της αξίας όλων των φορτίων που θα διακινούνται μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Οι αγορές είχαν αγνοήσει σε μεγάλο βαθμό τις πρόσφατες επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όμως η κατάρρευση αυτής της εύθραυστης ειρήνης» μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης αλλάζει τα δεδομένα, επισήμαναν οι αναλυτές του Eurasia Group.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον ιρανικό αποκλεισμό, όπως τον αποκαλούμε, επειδή εμποδίζει μόνο τα ιρανικά πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Όλες οι υπόλοιπες χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ θα είναι, από αυτή τη στιγμή και στο εξής, γνωστές ως φύλακας άγγελος των Στενών του Ορμούζ» επεσήμανε.

Από την πλευρά του, ο αμερικανικός στρατός ανέφερε πως θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις 23.00 (ώρα Ελλάδας) της Τρίτης 14ης Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε απόψε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών, που υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς.

Λίγο αργότερα, η Τεχεράνη διεμήνυσε πως δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να επέμβουν στη διαχείριση του Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν. Οποιαδήποτε προσπάθεια των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ να κάνουν διευθετήσεις για τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν θα συναντήσει ισχυρή αντίσταση, ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από κρατικά ΜΜΕ.

Είχαν προηγηθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας αμερικανικά πλήγματα σε δεκάδες στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων συστήματα αεράμυνας, εγκαταστάσεις ραντάρ, εξοπλισμός πυραύλων και drones, καθώς και μικρά σκάφη ως απάντηση στην επίθεση του Ιράν σε εμπορικό πλοίο την Κυριακή στα στενά, ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε μεγάλης κλίμακας πλήγματα, ενώ το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.