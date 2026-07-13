Βουλή: Ψηφίστηκε σε πρώτη επεξεργασία το ν/σ εναρμόνισης με ευρωπαϊκό κανονισμό για την ΑΙ

Υπέρ της αρχής του ψήφισε μόνο η ΝΔ ενώ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛ.ΛΥ. και ΝΙΚΗ, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια και το ΚΚΕ μαζί με την Πλεύση Ελευθερίας, καταψήφισαν.

Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «Μέτρα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την τεχνητή Νοημοσύνη», στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Υπέρ της αρχής του ψήφισε μόνο η ΝΔ ενώ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛ.ΛΥ. και ΝΙΚΗ, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια και το ΚΚΕ μαζί με την Πλεύση Ελευθερίας, καταψήφισαν.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δεσμεύτηκε εκ νέου απέναντι στα μέλη της Επιτροπής, ότι είναι ανοιχτός σε προτάσεις και θα προχωρήσει σε βελτιωτικές αλλαγές κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, την ερχόμενη Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Όπως είπε ο κ. Παπαστεργίου, «νομοθετούμε με τα προβλεπόμενα μέτρα και σύμφωνα με τον εφαρμοστικό νόμο της ΕΕ, ώστε να προετοιμάσουμε τις αρμόδιες αρχές, με στελέχωση, πόρους και υποδομές για να θωρακίσουμε τη χώρα και να προστατεύσουμε τους πολίτες μας από την αξιοποίηση και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης».

Η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες στη χρήση γενικής τεχνητής νοημοσύνης ενώ την ίδια ώρα το 80% των Ελλήνων φοβούνται. Σε αυτό έρχεται η νομοθετική αυτή πράξη να απαντήσει, σημείωσε και πρόσθεσε:

«Στα Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, μπαίνουν επιτακτικά τα ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας και προστασίας των πολιτών. Εκεί δίνονται απαντήσεις για την ευρωπαϊκή και εθνική κυριαρχία. Η χώρα δεν παρακολουθεί απλά τα δεδομένα αλλά συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Έμφαση έδωσε ο κ. Παπαστεργίου στον ρόλο της ΕΕΤΤ -η οποία έχει την εμπειρία- όπως είπε, για τον έλεγχο των μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων,, σημειώνοντας παράλληλα ότι θα επωφεληθούν σημαντικά τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια με τη δημιουργία δωρεάν εθνικών υποδομών».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου πέντε είναι κυρίως τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου:

-o ορισμός της αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ως κεντρικής αρχής,

-η σύσταση του κέντρου συντονισμού και τεχνογνωσίας για την Τεχνητή νοημοσύνη, στην ΕΕΤΤ,

-η σύσταση ρυθμιστικών δοκιμαστηρίων

-η σύσταση ενιαίου συστήματος υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών και

-η σύσταση ενιαίου μητρώου συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για το δημόσιο.

«Το κρίσιμο στοίχημα από την εναρμόνιση της χώρας με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη, θα κριθεί από την πρόοδο αλλά όχι με το πόσο έξυπνοι θα είναι οι αλγόριθμοι αλλά αν η δημοκρατία παραμένει ισχυρότερη από τους αλγόριθμους», επεσήμανε από την πλευρά του ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Πάνας.

Παράλληλα, τόνισε «την ανάγκη να μπουν σαφείς κανόνες και κριτήρια διαφάνειας, ασφάλειας της χώρας και προστασίας του πολίτη, να θεσπιστούν ξεκάθαρες ευθύνες αρμοδιοτήτων και λογοδοσίας, και την ενίσχυση των αρχών και των φορέων που θα εμπλακούν, με πόρους και εξειδικευμένο προσωπικό».

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, υποστήριξε ότι «απουσιάζει παντελώς ένα πολιτικό ουσιαστικό εθνικό στρατηγικό σχέδιο με ορίζοντα» και τόνισε ότι «η κυβέρνηση εμφανίζεται να επιλέγει την απλή διαχείριση και όχι την αξιοποιήσει των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων που δίνονται αφήνοντας έτσι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα να πάει χαμένη».

«Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει προνομιακό πεδίο μόνο των λίγων μεγάλων ομίλων», πρόσθεσε.

Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, Αφροδίτη Κτενά ανέφερε ότι «είναι ένα σχέδιο που εξυπηρετεί τους στόχους της τάξης που είναι στην εξουσία και τους όρους της καπιταλιστικής ανάπτυξης με κριτήριο το μέγιστο κέρδος των ομίλων χωρίς καμία προστασία ούτε των εργαζομένων ούτε των δικαιωμάτων των πολιτών»

Η ειδική αγορήτρια της «ΝΙΚΗΣ», Ασπασία Κουρουπάκη, μίλησε για « έλλειψη σαφών κανόνων, καθαρών εγγυήσεων, για διαφάνεια, ουσιαστική προστασία των πολιτών και ανοιχτό Μητρώο Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση ώστε να γίνει χρήσιμο εργαλείο ελέγχου».

Η ειδική αγορήτρια της «Πλεύσης Ελευθερία», Έλλη Ρούσσου, υποστήριξε ότι «χρειάζεται ένα εθνικό και απόλυτα σαφές σύστημα διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης και όχι ένα νόμο που εξαντλείται μόνο στην τυπική διαδικασία εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού».

«Μόνο έτσι θα μπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί στις ραγδαίες και συνεχώς μεταβαλλόμενες τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεγάλες προκλήσεις», πρόσθεσε.

Η ανεξάρτητη βουλευτής, Έφη Καραγεωργοπούλου, έκανε λόγο για ένα υπερσυγκεντρωτικό νομοσχέδιο με ασάφειες και αοριστίες και πρόσθεσε ότι «η θεσμική σαφήνεια πρέπει να είναι προϋπόθεση για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ