Γουόλερ: Σε ετοιμότητα η Fed να αυξήσει τα επιτόκια εάν επιμένει ο πληθωρισμός

Ξανά στο τραπέζι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θα επανέλθει η αύξηση των επιτοκίων, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κρίστοφερ Γουόλερ.

Ξανά στο τραπέζι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θα επανέλθει η αύξηση των επιτοκίων, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κρίστοφερ Γουόλερ, καθώς όπως δήλωσε σήμερα εάν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που αναμένονται αυτή την εβδομάδα δείξουν ότι οι πιέσεις στις τιμές επιμένουν περισσότερο απ' όσο αναμενόταν, αυτό θα είναι σαφές σημάδι ότι η Fed θα μπορούσε να υποστηρίξει μια αύξηση των επιτοκίων αυτό το καλοκαίρι.

Ο Γουόλερ επικαλέστηκε την αύξηση του «δομικού» πληθωρισμού, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, από 3% τον Δεκέμβριο σε 3,4% τον Μάιο και ανέφερε ότι η άνοδος προηγήθηκε της απότομης αύξησης των τιμών ενέργειας τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στο Ιράν, όπως τονίζει η Wall Street Journal.

Τόνισε χαρακτηριστικά, ότι είναι «αποφασισμένος να αποφύγει την επανάληψη» του λάθους της Fed το 2021, η οποία αντέδρασε πολύ αργά στις αυξανόμενες τιμές. «Εάν έχουμε μια ακόμη θερμή ένδειξη για τον βασικό πληθωρισμό αυτή την εβδομάδα, τότε η Fed θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής βραχυπρόθεσμα», είπε.

Ωστόσο, ο Γουόλερ προειδοποίησε ότι η σημερινή αγορά εργασίας είναι πολύ λιγότερο «υπερθερμασμένη» από ό,τι ήταν όταν η Fed αύξησε τελευταία φορά τα επιτόκια το 2022-23.

«Είμαι δεσμευμένος να επαναφέρω τον πληθωρισμό στον στόχο του 2% της FOMC, αλλά είμαι επίσης αποφασισμένος να αποφύγω την υπερβολική αυστηροποίηση της πολιτικής και τον κίνδυνο ύφεσης», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «υπάρχει ακόμη μια αξιόπιστη περίπτωση για να αρχίσει ο πληθωρισμός να υποχωρεί στον στόχο μας του 2% με την πολιτική στο τρέχον επίπεδο».

Η Fed έχει διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα σε ένα εύρος από 3,5% έως 3,75% όλο το χρόνο.

Οι αξιωματούχοι της Fed είναι διχασμένοι σχετικά με το αν θα χρειαστεί να αυξήσουν τα επιτόκια. Στη συνεδρίασή τους τον Ιούνιο, εννέα αξιωματούχοι της Fed προέβλεψαν αύξηση των επιτοκίων φέτος, με έξι να υποδεικνύουν περισσότερες από μία αυξήσεις. Ωστόσο, άλλοι εννέα αξιωματούχοι προέβλεψαν ότι η Fed θα μπορούσε να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα όλο το χρόνο.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα δημοσιεύσει στοιχεία για τον πληθωρισμό καταναλωτών τον Ιούνιο την Τρίτη, με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής να ακολουθούν την Τετάρτη.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει τον Ιούνιο καθώς οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν τον περασμένο μήνα, αφού οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, με την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός να καταρρέει, υπάρχει νέα ανησυχία ότι οι τιμές του πετρελαίου θα εκτοξευθούν, όπως άλλωστε συμβαίνει σήμερα, και ο πληθωρισμός θα παραμείνει ασταθής.

Ο Γούλερ τόνισε ότι θα χαιρόταν να δει χαμηλότερες βασικές αναγνώσεις για τον πληθωρισμό αυτή την εβδομάδα, ωστόσο θα χρειαστεί να δει αρκετούς μήνες χαμηλότερων αναγνώσεων για να αισθανθεί ότι ο πληθωρισμός κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Το να κοιτάμε αυστηρά τον πληθωρισμό μέχρι να λιώσει πριν το μαραμένο μας βλέμμα δεν είναι επιλογή», ​​τόνισε.