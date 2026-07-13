ΣΥΡΙΖΑ: «Το κόμμα συνεχίζει την πορεία του - Θα είμαστε παρόντες στην εκλογική μάχη»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία», αναφέρει η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας και προσθέτει: «Η σύγχρονη Αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία», αναφέρει η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας και προσθέτει: «Η σύγχρονη Αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας».

Αναφέρει ακόμη η απόφαση: «Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου ήταν μία τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, ως κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό, ιδεολογικό οπλοστάσιό του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της Αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας, αλλά και της διακυβέρνησης 2015 - 2019.

Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας. Οι επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ