Βαριές απώλειες για τον χρυσό εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Tα συμβόλαια παραδόσεως Αυγούστου του χρυσού στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης υποχώρησαν σήμερα κατά 2,6% και διαμορφώθηκαν στα 4.005,70 δολάρια/ουγγιά

Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν την Δευτέρα οι τιμές του χρυσού, στον απόηχο των ανακοινώσεων Τραμπ για νέο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν αλλά και των σχεδίων για επιβολή τέλους ύψους 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που θα διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Αυγούστου του χρυσού στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης υποχώρησαν σήμερα κατά 2,6% και διαμορφώθηκαν στα 4.005,70 δολάρια/ουγγιά, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν πως η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή θα ενισχύσει σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου (οι οποίες εκτοξεύονται άνω του 9% σήμερα), εντείνοντας περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις. Στην spot αγορά, το μέταλλο έχασε 3,1% και υποχώρησε στα 3.991,56 δολάρια/ουγγιά.

«Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενώ υπάρχει και η προοπτική σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed). Αυτό αποτελεί αρνητική εξέλιξη για περιουσιακά στοιχεία που δεν αποφέρουν απόδοση, όπως ο χρυσός», δήλωσε ο Fawad Razaqzada, αναλυτής αγοράς της Forex.com στο CNBC.

«Εάν οι τιμές του πετρελαίου συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά, οι τιμές του χρυσού ενδέχεται να υποχωρήσουν, κατευθυνόμενες αρχικά προς το επίπεδο των 3.800 δολαρίων και, ενδεχομένως, προς τα 3.500 δολάρια σε βάθος χρόνου, εφόσον ενταθούν οι πιέσεις», πρόσθεσε ο αναλυτής.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβασε εκ νέου την ένταση με την Τεχεράνη, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα λαμβάνουν τέλος 20% επί όλων των φορτίων που διακινούνται μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε μάλιστα ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον ιρανικό αποκλεισμό, όπως τον αποκαλούμε, επειδή εμποδίζει μόνο τα ιρανικά πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Όλες οι υπόλοιπες χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ θα είναι, από αυτή τη στιγμή και στο εξής, γνωστές ως φύλακας άγγελος των Στενών του Ορμούζ» επεσήμανε.

Στο πλαίσιο της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, οι ΗΠΑ είχαν άρει τη 18η Ιουνίου τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια, τον οποίο είχαν επιβάλει δύο μήνες νωρίτερα, ως απάντηση στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.