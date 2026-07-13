ΗΠΑ: Δικαστήριο ακύρωσε τον διακανονισμό Τραμπ με την IRS που του χορηγούσε ευρεία φοροασυλία

Μία δικαστής ακύρωσε σήμερα τον διακανονισμό στον οποίο είχε προχωρήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με την IRS, με τον οποίο οι εταιρείες του εξασφάλισαν σαρωτικές απαλλαγές από φοροελέγχους και ταυτόχρονα ιδρύθηκε ένα ταμείο ύψους άνω του 1,8 δισ. δολ.

Μία δικαστής ακύρωσε σήμερα τον διακανονισμό στον οποίο είχε προχωρήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με την Εφορία (IRS), με τον οποίο οι εταιρείες του εξασφάλισαν σαρωτικές απαλλαγές από φοροελέγχους και ταυτόχρονα ιδρύθηκε ένα ταμείο ύψους άνω του 1,8 δισεκ. δολαρίων για να αποζημιωθούν τα υποτιθέμενα θύματα της εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση – σχέδιο το οποίο στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε.

Η δικαστής Καθλίν Ουίλιαμς έκρινε ότι ο Τραμπ και η IRS, την οποία ελέγχει ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν ήταν πραγματικά αντίδικοι, όπως απαιτείται από το Σύνταγμα στις αστικές υποθέσεις.

Η Ουίλιαμς παρέπεμψε έναν δικηγόρο του Τραμπ που ασχολήθηκε με την υπόθεση και υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης που υπέγραψαν τη συμφωνία στις αρχές του δικηγορικού συλλόγου για να κρίνουν αν οι ενέργειές τους παραβίασαν τους κανόνες δεοντολογίας.

«Η ενέργεια αυτή δεν αφορούσε ποτέ έναν αντίδικο που ζητούσε τη δικαστική επίλυση ενός νομικού ζητήματος ή μια πραγματική διαφωνία», έκρινε η δικαστής. Αντιθέτως, ήταν μια απόπειρα «να παρασχεθεί κάποιου είδους νομιμότητα σε μια συμφωνία για τη χορήγηση ασυλίας σε πρόσωπα και οντότητες που σχετίζονται με τον πρόεδρο και να δεσμευτούν δισεκατομμύρια δολάρια των Αμερικανών φορολογουμένων για να αποζημιωθούν αιτιάσεις οι οποίες δεν προσδιορίζονται από τον νόμο», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ