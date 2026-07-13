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Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις στο υπ. Τουρισμού και σε εταιρείες καυσίμων της Κούβας

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Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις στο υπ. Τουρισμού και σε εταιρείες καυσίμων της Κούβας
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Πολλές από τις οντότητες, σε βάρος των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις, συνδέονται με την κοινοπραξία των κουβανικών ενόπλων δυνάμεων Gaesa, που ελέγχει στρατηγικούς τομείς της οικονομίας της νήσου.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή νέων κυρώσεων σε ιδιωτικές και κρατικές οντότητες της Κούβας, όπως και σε βάρος παραστρατιωτικών οργανώσεων της νήσου.

Οι κυρώσεις αυτές στοχεύουν στους «πυλώνες» της κουβανικής κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα, εξήγησε η αμερικανική διπλωματία σε ένα δελτίο Τύπου, ιδίως το υπουργείο Τουρισμού και εταιρείες που εξειδικεύονται στις εξαγωγές-εισαγωγές καυσίμων.

Παραστρατιωτικές οργανώσεις, ορισμένες εκ των οποίων υπάγονται στο υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων και χαρακτηρίζονται «όργανα καταστολής» από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επίσης μπαίνουν στο στόχαστρο.

Πολλές από τις οντότητες, σε βάρος των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις, συνδέονται με την κοινοπραξία των κουβανικών ενόπλων δυνάμεων Gaesa, που ελέγχει στρατηγικούς τομείς της οικονομίας της νήσου και είναι και η ίδια αντιμέτωπη με αμερικανικές κυρώσεις.

Οι οντότητες που μπαίνουν στο στόχαστρο αυτών των νέων κυρώσεων υφίστανται δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους απαγορεύεται να διατηρούν οποιαδήποτε εμπορική σχέση με επιχειρήσεις ή ιδιώτες που βρίσκονται στην αμερικανική επικράτεια.

Πέραν του αμερικανικού εμπάργκο που βρίσκεται σε ισχύ από το 1962, η Ουάσιγκτον, η οποία δεν κρύβει την επιθυμία της να δει μια αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα, επιβάλλει από τον Ιανουάριο στην Κούβα έναν πετρελαϊκό αποκλεισμό, επιτρέποντας έκτοτε την άφιξη μόνο ενός ρωσικού πετρελαιοφόρου.

Την περασμένη εβδομάδα, η νήσος βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο γενικά μπλακ άουτ. Το ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας αντιμετωπίζει τακτικά γενικές ή μερικές διακοπές ρεύματος, οι οποίες όμως έχουν επιδεινωθεί εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού, που εμποδίζει τις παραδόσεις καυσίμων για την τροφοδοσία των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την 1η Μαΐου την περαιτέρω αυστηροποίηση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της νήσου, την ώρα που αυτή βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιά οικονομική κρίση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
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ΗΠΑ
Κυρώσεις
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