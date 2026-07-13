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Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους σεισμούς - Σχεδόν 18.000 οι άστεγοι

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Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους σεισμούς - Σχεδόν 18.000 οι άστεγοι
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Ο αριθμός των τραυματιών από τον σεισμό της 24ης Ιουνίου παρέμεινε στους 16.740

Ο απολογισμός από τους δίδυμους, ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τον περασμένο μήνα τη Βενεζουέλα αυξήθηκε στους 4.561 νεκρούς, σύμφωνα με τα νεότερα, προσωρινά στοιχεία που έδωσε απόψε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, την Πέμπτη, έκανε λόγο για 4.118 θανάτους.

Ο αριθμός των τραυματιών από τον σεισμό της 24ης Ιουνίου παρέμεινε στους 16.740. Οι άστεγοι ανέρχονται σε 17.907.

Καθώς οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων έχουν εξανεμιστεί, εκατοντάδες οικογένειες αγνοουμένων συνεχίζουν να ψάχνουν στα ερείπια για να ανασύρουν πτώματα συγγενών τους.

Ο ΟΗΕ απηύθυνε έκκλησ να συγκεντρωθούν δωρεές για να προσφερθεί βοήθεια σε περίπου 1,3 εκατ. σεισμοπαθείς. Από την πλευρά του, το Καράκας ζητεί να αποδεσμευτούν πόροι της Βενεζουέλας που έχουν παγώσει εξαιτίας οικονομικών κυρώσεων.

Το έργο της ανοικοδόμησης θα είναι πιο απαιτητικό στο βόρειο τμήμα της χώρας, το οποίο υπέστη το σκληρότερο πλήγμα από τους σεισμούς, αφού εκατοντάδες κτίρια κατέρρευσαν ή έχουν κριθεί «μη κατοικήσιμα».

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tags:
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Σεισμός
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