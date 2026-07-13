Ρωσία: Το διυλιστήριο Σιρζάν διέκοψε την λειτουργία του μετά από ουκρανικό πλήγμα με drones

Το ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου Σιρζάν κοντά στον ποταμό Βόλγα διέκοψε την λειτουργία του μετά την χθεσινή επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), η οποία προκάλεσε ζημιές στην κύρια μονάδα επεξεργασίας, ανέφεραν σήμερα δύο πηγές του κλάδου.

Το ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου Σιρζάν κοντά στον ποταμό Βόλγα διέκοψε την λειτουργία του μετά την χθεσινή επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), η οποία προκάλεσε ζημιές στην κύρια μονάδα επεξεργασίας, ανέφεραν σήμερα δύο πηγές του κλάδου.

Η διακοπή αυτή θα επιδεινώσει πιθανώς τις ελλείψεις καυσίμων σε όλη τη Ρωσία.

Οι πηγές που ζήτησαν να τηρηθεί η ανωνυμία τους λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα του θέματος, ανέφεραν ότι στην μονάδα απόσταξης του αργού πετρελαίου, CDU-5, εκδηλώθηκε πυρκαγιά και υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Μια άλλη βασική μονάδα, η CDU-6, είχε ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας μετά την επίθεση της 21ης Μαΐου.

Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft στην οποία ανήκει η μονάδα, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Η μονάδα έχει την δυνατότητα παραγωγής 8,5 μετρικών τόνων ετησίως , η 170.000 βαρελιών ημερησίως.

Το 2024 επεξεργάστηκε 4,3 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου, παράγοντας 1,5 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, 800.000 τόνους βενζίνης και 700.000 τόνους μαζούτ, σύμφωνα με τις πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ