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Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Νετανιάχου - Τραμπ

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Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Νετανιάχου - Τραμπ
Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα, κατά την οποία συμφώνησαν να διατηρήσουν τον συντονισμό μεταξύ των χωρών τους σε διάφορα μέτωπα, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα, κατά την οποία συμφώνησαν να διατηρήσουν τον συντονισμό μεταξύ των χωρών τους σε διάφορα μέτωπα, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του Νετανιάχου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου για τις αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή του Κόλπου.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης «ζωνών ασφαλείας» κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ, ενώ δεν παρέλειψε να θίξει στον Τραμπ τις εχθρικές δηλώσεις του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ντόναλντ Τραμπ
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