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Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας

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Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας
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Εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγη ώρα στο νότιο Ιράν, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, αναφέροντας τις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ, Τσογαντάκ και Μπουσέρ – όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγη ώρα στο νότιο Ιράν, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, αναφέροντας τις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ, Τσογαντάκ και Μπουσέρ – όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τις προηγούμενες ημέρες, οι περιοχές αυτές είχαν βρεθεί στο στόχαστρο αμερικανικών επιθέσεων.

Μέχρι στιγμής, το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (U.S. Central Command ή CENTCOM) δεν έχει επιβεβαιώσει πως εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν ενώ η ένταση κλιμακώνεται εκ νέου, μετά τον νέο γύρο αμερικανικών πληγμάτων εναντίον ιρανικών στόχων και τα αντίποινα της Τεχεράνης με επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στον Κόλπο, βάζοντας τέλος σε μια σύντομη περίοδο σχετικής ύφεσης των συγκρούσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ιράν
Μέση Ανατολή
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