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ΣΥΡΙΖΑ: Πολάκης - Παππάς ζητούν να μην αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου

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ΣΥΡΙΖΑ: Πολάκης - Παππάς ζητούν να μην αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου
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Να μην αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου ζητούν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς.

Να μην αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου ζητούν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς, μετά την παραίτηση του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου.

«Τώρα που ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελλος, όπως είχα ζητήσει, είναι μια φορά παραπάνω απαραίτητη η συνεδρίαση της! Δεν μπορεί ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ», σημειώνει σε ανάρτηση του ο Π. Πολάκης, ενώ από την πλευρά του ο Ν. Παππάς υπογραμμίζει πως «ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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