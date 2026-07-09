Ευρωαγορές: Κέρδη στο ταμπλό με ώθηση από την τεχνολογία

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές την συνεδρίαση της Πέμπτης, με τον τεχνολογικό κλάδο να δίνει την απαραίτητη δυναμική στους δείκτες.

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές την συνεδρίαση της Πέμπτης, με τον τεχνολογικό κλάδο να δίνει την απαραίτητη δυναμική, την ίδια ώρα που οι επενδυτές παρακολουθούν τη νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, παραμένοντας ψύχραιμοι παρά το γεγονός ότι το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις εναντίον χωρών του Κόλπου και στόχευσε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε 0,78% στις 640,88 μονάδες, ανακάμπτοντας από την μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Μάρτιο που σημείωσε χθες. Ο Εuro Stoxx 50 κέρδισε 1,25% στις 6.282 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατέγραψε άνοδο 0,83% στις 25.104 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σκαρφάλωσε 0,90% στις 8.326 μονάδες.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 υποχώρησε 0,17% στις 10.471 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ανέβηκε 1,09% στις 52.381 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 έκλεισε στο +1,14% στις 19.322 μονάδες.

Ο τεχνολογικός τομέας ηγήθηκε των κερδών με άνοδο 2,76%, με τις μετοχές τσιπ να πρασινίζουν το ταμπλό. Ξεχώρισε εκείνη της Siltronic που πραγματοποίησε άλμα άνω του 13%. Παράλληλα η Soitec πρόσθεσε σχεδόν 6% ενώ η ASML σημείωσε κέρδη της τάξης του 5%.

Στον αντίποδα, η μετοχή της AstraZeneca κατρακύλησε άνω του 7%, αφού το φάρμακο Wainua για νευρολογικές παθήσεις, που παρασκευάζεται σε συνεργασία με την αμερικανική Ionis απέτυχε να επιτύχει τον κύριο στόχο της μείωσης των καρδιαγγειακών θανάτων και των επαναλαμβανόμενων καρδιακών προβλημάτων στις τελικές κλινικές δοκιμές.

Το επενδυτικό κλίμα βρήκε στήριξη, ειδικά στις tech μετοχές, από το γεγονός ότι η Κίνα θα μπορούσε να επιτρέψει στις εγχώριες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης περιορισμένη πρόσβαση στα τσιπ H200 της Nvidia, υποδηλώνοντας ότι η ζήτηση για υποδομές ΑΙ θα μπορούσε να λάβει περαιτέρω ώθηση.