LAMDA Development: Στις 21 Ιουλίου 2026 η πρόωρη εξόφληση του ομολογιακού δανείου

Στις 21 Ιουλίου ξεκινά η διαδικασία πρόωρης εξόφλησης του ομολόγου των 320 εκατ. ευρώ της Lamda Development.

Ξεκινά η διαδικασία πρόωρης εξόφλησης του ομολογιακού δανείου της Lamda Development, καθώς στις 16 Ιουλίου σταματά η διαπραγμάτευσή του. Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εισηγμένης:

«Η LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία ή η Εκδότρια) ανακοινώνει, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος του από 06 Ιουλίου 2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (το ΚΟΔ) και σε συνέχεια της από 11.06.2026 ανακοίνωσης της εταιρείας σχετικά με την άσκηση δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του συνόλου του κεφαλαίου των Ομολογιών, ότι ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στη ρυθμιζόμενη αγορά Euronext Athens των Ομολογιών του ΚΟΔ ορίζεται η Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, η ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων κεφαλαίου και τόκου του ΚΟΔ για τη 12η Περίοδο Εκτοκισμού, είναι η Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ και τις ανακοινώσεις της Εκδότριας, την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν:

(i) Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για τη 12η Περίοδο Εκτοκισμού το οποίο ανέρχεται στο ποσό 17,0944444444 ευρώ ανά εξοφλούμενη ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ.

(ii) Το σύνολο της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών 320.000.000 ευρώ, ήτοι ποσό 1.000 ευρώ ανά εξοφλούμενη Ομολογία.

Συνεπώς, για εκάστη προς εξόφληση Ομολογία, οι δικαιούχοι Ομολογιούχοι θα λάβουν συνολικά ποσό 1.017,0944444444 ευρώ.

Η καταβολή των οφειλόμενων προς τους δικαιούχους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της Euronext Securities Athens (ATHEXCSD) την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. (κυρίως πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων που διαθέτουν άδεια για την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας φύλαξης και

διοικητικής διαχείρισης επί χρηματοπιστωτικών μέσων), που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους Ομολογιούχους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens (ATHEXCSD).

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων Ομολογιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens (ATHEXCSD), η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χρηματικών Διανομών α) μέσω της Euronext Securities Athens (ATHEXCSD) εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου στα γραφεία του Διαχειριστή Πληρωμών επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ.110, στην Αθήνα, καθημερινά από τις 09.00 π.μ. έως 4.00 μ.μ., ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν οι κληρονόμοι θανόντων δικαιούχων Ομολογιούχων στον Διαχειριστή Πληρωμών, με έγγραφο αίτημά τους και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους, η οποία θα συστήνεται από την Euronext Securities Athens (ATHEXCSD).

Όλα τα κάθε είδους έξοδα της σύστασης (ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, δικαίωμα και τέλος του ΤΠΔ, κλπ.) βαρύνουν τους δικαιούχους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης των οφειλόμενων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι για τα ανωτέρω περιγραφόμενα ποσά μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2031) και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο».