Γουίλιαμς (Fed): Οι τιμές ενέργειας θα υποχωρήσουν ακόμη και καθώς φουντώνει ο πόλεμος στο Ιράν

«Οι αγορές εξακολουθούν να αναμένουν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν τους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα αρκετά λογικό σημείο αναφοράς», δήλωσε σε συνέδριο στην περιφερειακή τράπεζα της Fed.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν αναμένει μία διαρκή αύξηση των τιμών της ενέργειας για το υπόλοιπο του έτους, παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, ενώ αρνήθηκε να αναφέρει ποια απόφαση θα λάβει για τα επιτόκια στη συνεδρίαση της Fed που θα λάβει χώρα αργότερα αυτόν τον μήνα.

«Οι αγορές εξακολουθούν να αναμένουν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν τους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα αρκετά λογικό σημείο αναφοράς», δήλωσε σε συνέδριο στην περιφερειακή τράπεζα της Fed. «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι τα θεμελιώδη στοιχεία είναι ότι οι τιμές της ενέργειας είναι πιθανό να βρίσκονται γύρω στο υψηλότερο σημείο τους και στη συνέχεια να μειωθούν με την πάροδο του χρόνου» τόνισε.

Όταν ρωτήθηκε αν η Fed θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της στις 28-29 Ιουλίου, απάντησε: «Δεν έχουμε καν ξεκινήσει τη διαδικασία ανάλυσης». Ο Γουίλιαμς μίλησε μια ημέρα μετά την δημοσίευση των πρακτικών από τη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας στις 16-17 Ιουνίου, στην οποία η κεντρική τράπεζα διατήρησε σταθερό το βασικό της επιτόκιο στο εύρος 3,50%-3,75%.

Σε συνέντευξή του στο Fox Business Network την Τρίτη, ο Γουίλιαμς δήλωσε ότι έχει γίνει πιο αισιόδοξος ότι τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού θα μειωθούν εν μέρει λόγω της πτώσης των τιμών ενέργειας που συνδέονται με μια, φαινομενικά, επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Επανέλαβε επίσης ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται στη σωστή θέση δεδομένων των κινδύνων που αντιμετωπίζει η οικονομία.

Ωστόσο, αυτή η προοπτική αμφισβητείται τώρα από τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή που απειλούν και πάλι να περιορίσουν τη ροή ενέργειας και άλλων αγαθών. Με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ισχυρίζεται ότι η συμφωνία που τερμάτισε την σύγκρουση είναι πλέον άκυρη, οι κίνδυνοι υψηλότερων τιμών ενέργειας και πληθωρισμού για το υπόλοιπο του έτους έχουν ενταθεί, αυξάνοντας τις πιθανότητες η Fed να αυξήσει τα επιτόκια για να περιορίσει τις πιέσεις στις τιμές.

Πρέπει να εξαρτόμαστε από τα δεδομένα

Την Πέμπτη, ο Γουίλιαμς δήλωσε ότι είναι σημαντικό για την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ να εξηγήσει πώς αντιδρά στα δεδομένα, καθώς υπάρχει ένα ευρύ φάσμα πιθανών διαδρομών για πιέσεις στις τιμές. Είπε ότι τα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιουνίου δείχνουν τον «πλούτο» των πιθανών σεναρίων στο μέλλον.

«Υπάρχουν ορισμένα μέρη των προοπτικών για τον πληθωρισμό που είναι πιθανώς ίσως λίγο πιο ήπια, ας πούμε για τους δασμούς, ίσως για τις τιμές της ενέργειας, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί αυτό», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν «άλλα σενάρια όπου ο πληθωρισμός είναι πιο επίμονος και παραμένει υψηλότερος, κάτι που θα... απαιτούσε αυστηρότερη νομισματική πολιτική. Νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος να το σκεφτούμε». «Νομίζω ότι τα πρακτικά κατέγραψαν στην πραγματικότητα μια συλλογική λειτουργία αντίδρασης κατά κάποιο τρόπο, παρόλο που δεν έχουν σχεδιαστεί για να το κάνουν αυτό», είπε.

Ο Γουίλιαμς επανέλαβε τη σημασία της κεντρικής τράπεζας να επικεντρωθεί στα δεδομένα που λαμβάνει. «Έχω περάσει μεγάλο μέρος της καριέρας μου ως υπεύθυνος χάραξης πολιτικής μιλώντας για την εξάρτηση από τα δεδομένα. Δεν έχω αλλάξει. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι πρέπει να εξαρτόμαστε από τα δεδομένα», τόνισε.

Σημείωσε επίσης ότι οι επενδύσεις που συνδέονται με την κατασκευή των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να φέρουν χαμηλότερες πιέσεις στις τιμές στο μέλλον, ωστόσο τώρα σαφώς βοηθούν στην ενίσχυση του πληθωρισμού που θεωρεί πολύ υψηλό.