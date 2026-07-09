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Το απρόσμενο δώρο του Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ: Ένα περίστροφο με το όνομά τους και έξι σφαίρες

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Το απρόσμενο δώρο του Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ: Ένα περίστροφο με το όνομά τους και έξι σφαίρες
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Σε δύσκολη θέση βρέθηκαν οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ με το δώρο που αποφάσισε να τους κάνει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη λήξη της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας.

Σε δύσκολη θέση βρέθηκαν οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ με το δώρο που αποφάσισε να τους κάνει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη λήξη της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας. Τι ήταν το δώρο; Ένα περίστροφο και έξι σφαίρες.

Ο Κιρ Στάρμερ ήταν ο πρώτος που ανέφερε χθες αυτό το μάλλον ασυνήθιστο δώρο, που έδωσε ο Ερντογάν στους καλεσμένους του. Στο αεροπλάνο του Βρετανού πρωθυπουργού με το οποίο επέστρεφε στη χώρα του από την Άγκυρα, όπου διεξήχθη η σύνοδος, ο Στάρμερ είπε ότι ο Τούρκος πρόεδρος είχε δώσει σε κάθε ηγέτη ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά του. Μαζί με το περίστροφο, επίσης... ένα κόκκινο κουτί, με μαύρη επένδυση. Μέσα; Έξι σφαίρες και ένα σημείωμα που εξαιρεί τα όπλα από τους ελέγχους εξαγωγών.

Εικόνες που κοινοποιήθηκαν από το γραφείο του Λιθουανού προέδρου Γκιτάνας Ναουσέντα δείχνουν αυτό που φαίνεται να είναι το Gumusay .357 Magnum, ένα σπάνιο εξάσφαιρο που κατασκευάστηκε από την τουρκική εταιρεία κατασκευής όπλων MKE τη δεκαετία του 1990.

Πηγή: skai.gr

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tags:
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
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