Το απρόσμενο δώρο του Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ: Ένα περίστροφο με το όνομά τους και έξι σφαίρες

Σε δύσκολη θέση βρέθηκαν οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ με το δώρο που αποφάσισε να τους κάνει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη λήξη της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας.

Σε δύσκολη θέση βρέθηκαν οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ με το δώρο που αποφάσισε να τους κάνει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη λήξη της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας. Τι ήταν το δώρο; Ένα περίστροφο και έξι σφαίρες.

🇹🇷 Erdogan presented custom-engraved Turkish-made Sarsilmaz SR 38 revolvers with live ammunition to participants of the NATO summit in Ankara as a farewell gift.



Each weapon was personalized with the recipient’s name engraved on it. Because the value of these high-end ceremonial… pic.twitter.com/m5Xq1h6miD — Visegrád 24 (@visegrad24) July 9, 2026

Ο Κιρ Στάρμερ ήταν ο πρώτος που ανέφερε χθες αυτό το μάλλον ασυνήθιστο δώρο, που έδωσε ο Ερντογάν στους καλεσμένους του. Στο αεροπλάνο του Βρετανού πρωθυπουργού με το οποίο επέστρεφε στη χώρα του από την Άγκυρα, όπου διεξήχθη η σύνοδος, ο Στάρμερ είπε ότι ο Τούρκος πρόεδρος είχε δώσει σε κάθε ηγέτη ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά του. Μαζί με το περίστροφο, επίσης... ένα κόκκινο κουτί, με μαύρη επένδυση. Μέσα; Έξι σφαίρες και ένα σημείωμα που εξαιρεί τα όπλα από τους ελέγχους εξαγωγών.

Εικόνες που κοινοποιήθηκαν από το γραφείο του Λιθουανού προέδρου Γκιτάνας Ναουσέντα δείχνουν αυτό που φαίνεται να είναι το Gumusay .357 Magnum, ένα σπάνιο εξάσφαιρο που κατασκευάστηκε από την τουρκική εταιρεία κατασκευής όπλων MKE τη δεκαετία του 1990.

Πηγή: skai.gr