Ισραηλινός ΥΠΑΜ: Είμαστε έτοιμοι να επιτεθούμε στο Ιράν «για τρίτη φορά, εφόσον χρειαστεί»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν «για τρίτη φορά, εφόσον χρειαστεί», τόνισε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε αεροπορική βάση.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν «για τρίτη φορά, εφόσον χρειαστεί», τόνισε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε αεροπορική βάση.

«Οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες και σε εγρήγορση για επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προκειμένου να ανακτήσουν την αεροπορική υπεροχή και να πλήξουν εκ νέου το Ιράν για να εξαλείψουν τις απειλές – για τρίτη φορά, εφόσον χρειαστεί», δήλωσε ο Κατς.

«Εάν χρειαστεί να επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε με ακόμη μεγαλύτερη ισχύ», συμπλήρωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

«Το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φθάσει στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στο Ισφαχάν και οπουδήποτε αλλού επιχειρήσετε να απειλήσετε το Ισραήλ και να το βλάψετε. Δεν υπάρχει μέρος όπου θα μπορέσετε να κρυφτείτε», είπε ο Κατς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ