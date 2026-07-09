Ειδήσεις | Διεθνή

Τσεχία: Σεισμός 5,5 βαθμών στο δυτικό τμήμα της χώρας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τσεχία: Σεισμός 5,5 βαθμών στο δυτικό τμήμα της χώρας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη δυτική Τσεχία, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη δυτική Τσεχία, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 32 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Πλζεν.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολογικές δηλώσεις: Εξετάζεται παράταση υποβολών έως τις 22 Ιουλίου

Το γαλάζιο σινιάλο στους αγρότες - Το τηλεοπτικό μπλόκο - Οι φευγάτοι από τον ΣΥΡΙΖΑ

Lamda: «Βγαίνουν» 350 διαμερίσματα στο Ελληνικό μέχρι το τέλος του 2026

tags:
Σεισμός
Τσεχία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider