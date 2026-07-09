Μέτσολα: Πρέπει να δείξουμε στους πολίτες ότι έχουμε την ικανότητα να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες τους

Για τις γεωπολιτικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και το αντίκτυπό τους, το ρόλο της Ευρώπης, τις προκλήσεις στην οικονομία και την κοινωνία μίλησε μεταξύ άλλων η Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της 30ής Ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης του Economist με την Ελληνική Κυβέρνηση, στο Grand Resort Lagonissi.

Για τις γεωπολιτικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και το αντίκτυπό τους, το ρόλο της Ευρώπης, τις προκλήσεις στην οικονομία και την κοινωνία μίλησε μεταξύ άλλων η Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 30th Annual Government Roundtable - Progress in an age of upheaval | Geopolitics-Growth-Technology (30ή Ετήσια Στρογγυλή Τράπεζα για την Κυβέρνηση - Πρόοδος σε μια εποχή αναταραχών | Γεωπολιτική-Ανάπτυξη-Τεχνολογία) που διοργανώνει το βρετανικό περιοδικό Economist 8, 9 και 10 Ιουλίου σε ξενοδοχείο της Αττικής.



Αναφερόμενη στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν τόνισε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε και πάλι αποκλιμάκωση, ενώ συνεχίζεται η μεταβλητότητα των τιμών του πετρελαίου και του αερίου, αν και δεν είναι τόσο μεγάλη όσο θα προέβλεπε το χειρότερο σενάριο. “Πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα δύσκολο καλοκαίρι και φθινόπωρο και ένα εξαιρετικά απρόβλεπτο 2027”, επισήμανε. “Αν δεν μπορούμε να δείξουμε στους πολίτες ότι έχουμε την ικανότητα να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες τους στο τέλος του μήνα, θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη αναταραχή από ό,τι σήμερα”, υπογράμμισε. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνέχισε δεν είναι μόνο η ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και ο έλεγχος του προϋπολογισμού της ΕΕ, οι υποδομές να λειτουργούν και ένα νομοθετικό πλαίσιο, που η καινοτομία και η τεχνολογία “δε σταματά στα σύνορά μας”.



Η κ. Μέτσολα επισήμανε τη σημασία της πρόσφατης συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, όπως και στις συμφωνίες με το Μεξικό και την Ινδία. “Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ευρώπη ως την πιο σημαντική αγορά τους”, εξήγησε η κ. Μέτσολα. Εντόπισε όμως την αδυναμία της Ευρώπης να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά της, όπως είπε χαρακτηριστικά: “Στην Ευρώπη οι ειδικοί στην Τεχνητή Νοημοσύνη όπως και στις ευρεσιτεχνίες είναι στην κορυφή της λίστας, όμως οι αντίστοιχες επενδύσεις παραμένουν χαμηλές συγκριτικά με τις ΗΠΑ και την Κίνα”. Χρειάζεται να βρεθεί μια ισορροπία στην Ευρώπη, επισήμανε η κ. Μέτσολα, που να συνεχίζει να θέτει πρότυπα, να συνδυάζει και να προσελκύει “παραγωγή, ταλέντο και ανταγωνιστικότητα”.



Επίσης η κ. Μέτσολα στάθηκε στις αυξήσεις των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, οι οποίες ξεκίνησαν μετά την έναρξη του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας και στην επικέντρωση σε θέματα ασφάλειας, τα περισσότερα των οποίων έχουν φτάσει πια το στόχο του 2%.



Για τη διεύρυνση της Ευρώπης και τα υπό ένταξη κράτη μέλη, η κ. Μέτσολα υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει μια “αμοιβαία ωφέλιμη συζήτηση” και ότι η στασιμότητα δε βοηθάει την Ευρώπη. Επίσης πρόσθεσε ότι τα κράτη αυτά δεν είναι σωστό να περιμένουν ξανά και ξανά για 6 μήνες.



Σχετικά με τη μετανάστευση η κ. Μέτσολα διαπίστωσε ότι οι ροές έχουν μειωθεί και αναμένεται η εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης που ψηφίστηκε.



Τέλος, για το 2027 ανέφερε ότι είναι χρονιά εκλογών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ιταλία, Γαλλία, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία, Φινλανδία, Εσθονία κ.α. Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσεις είναι να προσέλθουν οι πολίτες στις κάλπες, να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει εκπροσώπηση όλων και δέσμευση σε προγράμματα που θα βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ