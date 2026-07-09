Κέρδη άνω του 1% για τον χρυσό

Ενισχύθηκε περισσότερο από 1% η τιμή του χρυσού την Πέμπτη, ανακάμπτοντας από το χαμηλότερο του επίπεδο από την 1η Ιουλίου όπου βρέθηκε χθες.

Ενισχύθηκε περισσότερο από 1% η τιμή του χρυσού την Πέμπτη, ανακάμπτοντας από το χαμηλότερο του επίπεδο από την 1η Ιουλίου όπου βρέθηκε χθες, καθώς οι επενδυτές τοποθετήθηκαν στο πολύτιμο μέταλλο μετά τις πρόσφατες απώλειες, παρακολουθώντας παράλληλα στενά την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot αυξήθηκε κατά 1,3% στα 4.130,58 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού κέρδισαν 1,4% στα 4.140,80 δολάρια.

Τα πρακτικά από τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας τον Ιούνιο προσέφεραν επίσης κάποια υποστήριξη στον χρυσό, αφού αποκάλυψαν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ήταν διχασμένοι σχετικά με την ανάγκη για πρόσθετες αυξήσεις των επιτοκίων, αυξάνοντας τις προσδοκίες ότι το κόστος δανεισμού θα μπορούσε να μειωθεί αργότερα φέτος. Τα χαμηλότερα επιτόκια τείνουν να ωφελούν τα μη αποδοτικά χρυσά νομίσματα μειώνοντας το κόστος ευκαιρίας τους.

Ωστόσο, τα πρακτικά υπογράμμισαν επίσης την αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των αξιωματούχων της Fed για τον επίμονο πληθωρισμό. Οι πιέσεις στις τιμές των ΗΠΑ έχουν επιταχυνθεί από το ξέσπασμα της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου και παραμένουν πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορεί να είναι επιφυλακτικοί σχετικά με την πολύ γρήγορη μείωση των επιτοκίων.

Ο χρυσός κατέγραψε τρεις συνεχόμενες ημέρες απωλειών μετά από μια έξαρση της στρατιωτικής δραστηριότητας ΗΠΑ-Ιράν που έστειλε τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη. Αυτό, με τη σειρά του, πυροδότησε αυξημένες ανησυχίες για τον πληθωρισμό που οφείλεται στην ενέργεια και τις επιπτώσεις του στα επιτόκια.

«Οποιαδήποτε ανάκαμψη στις τιμές της ενέργειας θα ενισχύσει τις προσδοκίες ότι η Fed μπορεί να διατηρήσει τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να καταπολεμήσει τον πεισματικά υψηλό πληθωρισμό», ανέφεραν σε σημείωμα οι αναλυτές της ANZ.