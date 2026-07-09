Ζελένσκι: Σε πολιτικό επίπεδο η συμφωνία Ουκρανίας-ΗΠΑ για τους Patriot, απομένουν οι τεχνικές λεπτομέρειες

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τις άδειες για την παραγωγή αντιπυραυλικών και αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot σε πολιτικό επίπεδο, δήλωσε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι απομένουν να διευθετηθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες.

Το Κίεβο και η Ουάσινγκτον έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την άδεια παραγωγής των αμερικανικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, δήλωσε σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συμπληρώνοντας πως απομένει να διευθετηθούν τεχνικές λεπτομέρειες.

«Είναι πολύ σημαντικό οι τεχνικές ομάδες μας (…) να αρχίσουν να εργάζονται επ’ αυτού, ώστε να λάβουμε άδειες το συντομότερο δυνατόν και να ξεκινήσουμε την παραγωγή τους στην Ουκρανία», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης πως τις επόμενες ημέρες η Ουκρανία θα παραλάβει πυραύλους PAC-3 από τις ΗΠΑ. «Ήταν μια παραγωγική σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία. Τις επόμενες ημέρες, θα λάβουμε ένα πακέτο (σ.σ. στρατιωτικής βοήθειας) από τις ΗΠΑ. Είχα επίσης ξεχωριστές συμφωνίες με Ευρωπαίους. Δεν υπάρχουν ακόμη ημερομηνίες, αλλά θα πάρουμε επιπλέον PAC-3», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος.

«Θα σας δώσουμε άδεια να κατασκευάσετε Patriot», είχε διαβεβαιώσει χθες Τετάρτη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον ουκρανό ομόλογό του, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

