Πιερρακάκης στο Eurogroup: Καλά τα νέα για το ψηφιακό ευρώ - Θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

«Η μεγαλύτερη τεχνολογική μεταβολή των τελευταίων δεκαετιών απαιτεί ευρωπαϊκούς πρωταθλητές που γεννιούνται, αναπτύσσονται και παραμένουν στην Ευρώπη», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την προσέλευσή του στη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες.

Την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει μεγαλύτερη φιλοδοξία στην τεχνολογική εποχή, δημιουργώντας δικούς της «πρωταθλητές» στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την καινοτομία, οι οποίοι όχι μόνο θα γεννιούνται αλλά θα αναπτύσσονται και θα παραμένουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την προσέλευσή του στη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με «τη μεγαλύτερη μεταβολή τεχνολογικής και οικονομικής ισχύος των τελευταίων δεκαετιών», τονίζοντας πως η αποστολή των υπουργών Οικονομικών δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη διαφύλαξη της σταθερότητας της Ευρωζώνης, αλλά επεκτείνεται στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα και την ευημερία του μέλλοντος.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup βρίσκονται η δημοσιονομική πορεία της Ευρωζώνης σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής τεχνολογικής κυριαρχίας. Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε στη σημασία της ψηφιακής χρηματοδότησης και του ψηφιακού ευρώ, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη καλείται να συνδυάσει έναν ισχυρό δημόσιο πυλώνα με την απελευθέρωση της ιδιωτικής καινοτομίας.

«Δεν επιλέγουμε εμείς τις κρίσεις που θα κληθούμε να διαχειριστούμε. Οι κρίσεις είναι εκείνες που επιλέγουν εμάς. Αυτό που επιλέγουμε είναι οι πολιτικές που θα εφαρμόσουμε για να τις αντιμετωπίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Καλημέρα σε όλους.

Ο βασικός και -θα έλεγα- ο ιστορικός στόχος του Eurogroup, είναι να διαφυλάσσει τα θεμέλια και τη σταθερότητα της Ευρωζώνης. Και ενώ αυτή η αποστολή είναι απολύτως ουσιώδης και υπαρξιακής σημασίας, στον κόσμο στον οποίο ζούμε, δεν αρκεί.

Δεν αρκεί, επειδή βρισκόμαστε μπροστά στη μεγαλύτερη μεταβολή τεχνολογικής και οικονομικής ισχύος που έχουμε δει εδώ και δεκαετίες. Και, ταυτόχρονα, ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς.

Εμείς, ως υπουργοί Οικονομικών, έχουμε μια πολύ σημαντική ευθύνη: να διαφυλάξουμε τα οικονομικά θεμέλια της ευημερίας, της ανάπτυξης και του αύριο. Υπό αυτή την έννοια, η αποστολή μας έχει διττό χαρακτήρα, αποτυπώνεται στο πρόγραμμα εργασιών μας και στη σημερινή ατζέντα.

Σήμερα, θα συζητήσουμε τη δημοσιονομική κατεύθυνση της Ευρωζώνης σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, επιδιώκοντας να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα παραμείνει σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ταυτόχρονα, θα συζητήσουμε και για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία έχει εξαιρετικά σημαντικά οφέλη για τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας: για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τον συνολικό μετασχηματισμό που μπορεί να επιφέρει σε κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην Ευρώπη και στον κόσμο συνολικά. Παράλληλα, όμως, ενέχει και ιδιαίτερα σημαντικούς κινδύνους.

Τα πιο πρόσφατα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που έχουμε δει να αναπτύσσονται - για παράδειγμα το Mythos της Anthropic - δείχνουν ότι μπορούν να αποκαλύψουν τις ευπάθειες σχεδόν κάθε συστήματος στον κόσμο, και ασφαλώς του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού μας οικοσυστήματος. Υπό αυτή την έννοια, πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση, τόσο των δυνατοτήτων όσο και των κινδύνων. Πρόκειται ασφαλώς για μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών της Ευρώπης.

Ανυπομονώ να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον Arthur Mensch, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Mistral, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη και, θα έλεγα, ίσως και παγκοσμίως. Θα πρόσθετα, όμως, ότι αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση: αυτήν για την τεχνολογική κυριαρχία και για το πώς η Ευρώπη θα δημιουργήσει τους δικούς της τεχνολογικούς πρωταθλητές.

Σε αυτό το πεδίο πρέπει να γίνουμε πιο φιλόδοξοι, γιατί διαθέτουμε το ανθρώπινο δυναμικό, την επιστημονική έρευνα και τα κεφάλαια. Εξακολουθούμε, όμως, να μην έχουμε την ικανότητα να μετατρέπουμε τα κεφάλαια αυτά σε επενδύσεις και να διασφαλίζουμε ότι αυτές οι εταιρείες, όχι μόνο θα δημιουργούνται στην Ευρώπη, αλλά θα αναπτύσσονται και θα παραμένουν στην Ευρώπη.

Αυτή είναι η συζήτηση που καλούμαστε να κάνουμε.

Και ένα τελευταίο σημείο: η ψηφιακή χρηματοδότηση. Σήμερα το Eurogroup θα καταλήξει εκ μέρους των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών σε κοινή προσέγγιση για το digital finance.

Είχαμε επίσης καλά νέα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το ψηφιακό ευρώ, το οποίο αποτελεί τον βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας για την ψηφιακή χρηματοδότηση. Και εδώ η στρατηγική μας είναι, και πάλι, διττή.

Από τη μία πλευρά, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας ισχυρός δημόσιος πυλώνας, το ψηφιακό ευρώ, το οποίο θα είναι πραγματικότητα έως το 2029. Από την άλλη πλευρά, πιστεύουμε ότι πρέπει να απελευθερωθεί η ιδιωτική καινοτομία γύρω από αυτή τη σημαντική δημόσια υποδομή, καθώς οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (DLTs) και η ψηφιοποίηση περιουσιακών στοιχείων (tokenization) προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες.

Κλείνοντας, δεν επιλέγουμε εμείς τις κρίσεις που θα κληθούμε να διαχειριστούμε. Οι κρίσεις είναι εκείνες που επιλέγουν εμάς.

Αυτό που επιλέγουμε, όμως, είναι οι πολιτικές που θα χρησιμοποιήσουμε και οι πολιτικές που θα εφαρμόσουμε για να τις αντιμετωπίσουμε.

Αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε στο Eurogroup. Αυτή ακριβώς είναι η συζήτηση που ξεκινάμε σήμερα εδώ.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Στη συνέχεια, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων:

Ερώτηση: Μιλώντας για κρίσεις, δεδομένης της εκ νέου επιδείνωσης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, θεωρείτε ότι αυτό αποτελεί ένδειξη πως η αστάθεια ήρθε για να μείνει, ανεξάρτητα από τις όποιες πολιτικές λύσεις ενδέχεται να βρεθούν;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Επιτρέψτε μου να πω ότι ελπίζουμε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή να αποδειχθεί προσωρινή. Όμως, επαναλαμβάνοντας αυτό που ανέφερα προηγουμένως, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε προβλέψεις.

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε το σπίτι μας σε τάξη, να προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές, να εφαρμόσουμε όλες τις πολιτικές και όλες τις μεταρρυθμίσεις που θα μας επιτρέψουν να γίνουμε πιο ανθεκτικοί.

Η καλύτερη απόδειξη γι' αυτό είναι ένας αριθμός που έχω αναφέρει πολλές φορές, προερχόμενος από το ΔΝΤ: οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης για εμάς ήταν κατά 12% μικρότερες, ακριβώς χάρη στις επενδύσεις που πραγματοποιήσαμε στις ενεργειακές υποδομές μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Επομένως, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις.

Ερώτηση: Μία ερώτηση σχετικά με την ισπανική πρόταση για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού ομολόγου (European safe asset). Ποια είναι η θέση σας και πιστεύετε ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει ευρεία στήριξη στο Eurogroup;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Αναμένω ότι ο καλός συνάδελφος και φίλος μου, Carlos Cuerpo, θα θέσει σήμερα το θέμα αυτό. Δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, αλλά προφανώς θα συζητηθεί. Ως Πρόεδρος του Eurogroup, μπορώ να αναφερθώ μόνο στα ζητήματα για τα οποία υπάρχει συναίνεση.

Ιστορικά, το θέμα ενός κοινού ευρωπαϊκού ομολόγου δεν συγκαταλέγεται σε αυτά.

Σε γενικές γραμμές, συμφωνούμε ότι η Ευρώπη έχει αυξημένες επενδυτικές ανάγκες και πιο φιλόδοξους επενδυτικούς στόχους. Δεν συμφωνούμε όμως πάντοτε ως προς τα μέσα με τα οποία θα χρηματοδοτηθούν αυτές οι επενδύσεις.

Βεβαίως, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε κάθε σχετικό ζήτημα στο επίπεδο του Eurogroup. Ωστόσο, στην παρούσα φάση δεν υπάρχει συναίνεση επί του συγκεκριμένου θέματος.

Ερώτηση: Αύριο θα συναντηθείτε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Ποια θα είναι τα βασικά θέματα της συζήτησής σας;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Θα συζητήσουμε ασφαλώς το πρόγραμμα εργασίας του Eurogroup, καθώς και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον τρόπο με τον οποίο το Eurogroup και οι υπουργοί Οικονομικών μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίησή τους, τηρώντας το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Γνωρίζουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων που μόλις ανέφερα, ιδίως εκείνων που αφορούν την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investment Union - SIU).

Έως το τέλος του έτους έχει τεθεί ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του πακέτου μέτρων σχετικά με την ενοποίηση και την εποπτεία των αγορών, καθώς και των υπόλοιπων πρωτοβουλιών που συνθέτουν την SIU.

Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει πρωτίστως στο ECOFIN, καθώς οι σχετικές προτάσεις βρίσκονται πλέον στο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Ωστόσο, η συμβολή των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών στην επιτάχυνση της υλοποίησης αυτού του έργου και στην τήρηση των προθεσμιών είναι απολύτως καθοριστική.

Σας ευχαριστώ πολύ.