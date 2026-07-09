ΟΗΕ: Τουλάχιστον 265 άμαχοι νεκροί στην Ουκρανία τον Ιούνιο από ρωσικά πλήγματα

Τουλάχιστον 265 άμαχοι σκοτώθηκαν και 1.816 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία τον Ιούνιο, όπως ανέφερε σήμερα κορυφαία αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Τουλάχιστον 265 άμαχοι σκοτώθηκαν και 1.816 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία τον Ιούνιο, όπως ανέφερε σήμερα κορυφαία αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η επικεφαλής πολιτικών υποθέσεων του ΟΗΕ Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο δήλωσε ότι ο αριθμός των αμάχων που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στην Ουκρανία τον Μάιο ήταν ο υψηλότερος από τον Απρίλιο του 2022, αλλά τα στοιχεία από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) υποδηλώνουν ότι θα είναι ακόμη μεγαλύτερος ο απολογισμός του Ιουνίου, ενδεχομένως και του Ιουλίου.

Ο τελικός απολογισμός του Ιουνίου θα δημοσιοποιηθεί στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ΟΗΕ.

«Αυτή η ανησυχητική τάση φαίνεται να συνεχίζεται τον Ιούλιο», δήλωσε η ΝτιΚάρλο, επικαλούμενη τρία μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων την περασμένη εβδομάδα, με πλήγματα σε αστικά κέντρα. «Οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών, όπου κι αν συμβαίνουν, αποτελούν σαφή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και πρέπει να σταματήσουν αμέσως», υπογράμμισε.

Η Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο ενημέρωσε επίσης ότι το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) έχει επαληθεύσει πως τουλάχιστον 16.402 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων 802 παιδιών, έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Στο ίδιο διάστημα τραυματίστηκαν 48.428 άμαχοι, εκ των οποίων 2.948 παιδιά, συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, 250 άμαχοι σκοτώθηκαν και 1.596 τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικών πληγμάτων στη Ρωσία το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ωστόσο, ο ΟΗΕ δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει αυτόν τον απολογισμό, ανέφερε η ΝτιΚάρλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ