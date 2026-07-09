Πετρέλαιο: Πτώση άνω του 2% εν μέσω προσπαθειών αποκλιμάκωσης της έντασης στον Κόλπο

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς οι μεσολαβητές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προσπαθούν να αποτρέψουν την κλιμάκωση του τελευταίου γύρου εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την περαιτέρω επιστροφή σε μία πλήρη πολεμική σύγκρουση.

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς οι μεσολαβητές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προσπαθούν να αποτρέψουν την κλιμάκωση του τελευταίου γύρου εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την περαιτέρω επιστροφή σε μία πλήρη πολεμική σύγκρουση.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent, υποχώρησαν σχεδόν 2,7% στα 75,78 δολάρια ανά βαρέλι. Αντίστοιχα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate διολίσθησαν περίπου 2,6% στα 71,57 δολάρια.

Το Κατάρ και το Πακιστάν εργάζονται για να φέρουν την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσαν αξιωματούχοι των χωρών στο MS NOW.

Οι τιμές αυξήθηκαν νωρίτερα ενδοσυνεδριακά, καθώς οι ΗΠΑ βομβάρδισαν περίπου 90 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ημέρα αμερικανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τις ιρανικές επιθέσεις αυτή την εβδομάδα σε δεξαμενόπλοια που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους και drones σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και την Ιορδανία, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το WTI σημείωσε άνοδο 4,4% την Τετάρτη, καταγράφοντας το μεγαλύτερο ημερήσιο κέρδος του από την 1η Ιουνίου, αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία με το Ιράν είχε λήξει και απείλησε να επιβάλει εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ. Το Brent σημείωσε άνοδο 5,4% στην προηγούμενη συνεδρίαση, σημειώνοντας το μεγαλύτερο ημερήσιο κέρδος του από τις 4 Μαΐου.

Η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω του Ορμούζ έχει επιβραδυνθεί αυτή την εβδομάδα, καθώς η κατάσταση ασφαλείας στο Στενό έχει επιδεινωθεί. Ωστόσο η αγορά πετρελαίου δεν προεξοφλεί ένα πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ, δήλωσε ο Άντι Λίποου, πρόεδρος της Lipow Oil Associates.

«Φαίνεται να προεξοφλείται μια νέα κανονικότητα όπου περίοδοι σύγκρουσης -ίσως θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε «αψιμαχίες πυραύλων»- συμβαίνουν μεταξύ περιόδων σχετικής ηρεμίας ή ανησυχίας που επιτρέπουν τη διέλευση δεξαμενόπλοιων», έγραψε ο Λίποου σε σημείωμα της Πέμπτης.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν είναι πιθανό να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις τις επόμενες δύο εβδομάδες, δήλωσαν οι αναλυτές της Citibank στους πελάτες τους σε σημείωμα της Πέμπτης.