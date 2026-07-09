Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα ΝΔ με 26% – Κυρίαρχο ζήτημα η ακρίβεια

Αυξημένη εμφανίζεται και η ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά, με το 56% να δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ» ή «αρκετά» για τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας και την ελληνοτουρκική ατζέντα.

Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου, την ακρίβεια να παραμένει στην κορυφή των ανησυχιών των πολιτών και την πλειοψηφία να δηλώνει προβληματισμένη για τα ελληνοτουρκικά είναι η εικόνα που παρουσιάζει η νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ. Η έρευνα αποτυπώνει επίσης τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, τη μορφή της επόμενης κυβέρνησης, αλλά και τις τάσεις γύρω από πιθανά νέα πολιτικά εγχειρήματα.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση με 26%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) με 15%. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής καταγράφεται στο 10%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού στο 7,5%, η Ελληνική Λύση στο 7% και το ΚΚΕ στο 6%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει το 12,5%.

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Στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, η ΝΔ ανεβαίνει στο 30%, η ΕΛΑΣ στο 17%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 8,5%, η Ελληνική Λύση στο 8% και το ΚΚΕ στο 7%.

Στο ερώτημα για τον χρόνο των επόμενων εκλογών, το 46% προτιμά να διεξαχθούν μέσα στο 2026, ενώ το 33% τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής τους μέσα στο 2027.

Για τη μορφή της επόμενης κυβέρνησης, το 45% δηλώνει ότι θα προτιμούσε αυτοδύναμη κυβέρνηση, έναντι 38% που επιλέγει κυβέρνηση συνεργασίας.

Στους πολιτικούς δείκτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 30%, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17%. Η επιλογή «κανένας/άλλος» βρίσκεται επίσης στο 17%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ερώτημα για ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά: το 13% απαντά ότι «σίγουρα» ή «μάλλον» θα το ψήφιζε, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία εμφανίζεται αρνητική, με 64% να δηλώνει «σίγουρα όχι».

Στο πεδίο των πιθανών μετεκλογικών συνεργασιών, οι ψηφοφόροι της ΝΔ προκρίνουν κυρίως το ΠΑΣΟΚ (52%), ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ οι προτιμήσεις εμφανίζονται πιο μοιρασμένες, με 29% να μην επιλέγει κάποιον συγκεκριμένο εταίρο, 20% να προτιμά τη ΝΔ και 18% την ΕΛΑΣ.

Κυριάρχο θέμα η ακρίβεια

Η ακρίβεια εξακολουθεί να κυριαρχεί στην ατζέντα, καθώς το 46% των ερωτηθέντων τη χαρακτηρίζει «το πιο σημαντικό» ζήτημα και ακόμη 43% «ένα από τα σημαντικά», δείχνοντας ότι το κόστος ζωής παραμένει η μεγαλύτερη κοινωνική πίεση.

Αυξημένη εμφανίζεται και η ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά, με το 56% να δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ» ή «αρκετά» για τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας και την ελληνοτουρκική ατζέντα.