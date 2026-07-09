Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά και έκρηξη σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο

Στη σύλληψη δύο ανδρών που αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την μεγάλη πυρκαγιά και έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί, περίπου στις 07.40, σε Μονοπρόσωπη εταιρεία Συνεργείο Αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Στη σύλληψη δύο ανδρών που αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την μεγάλη πυρκαγιά και έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί, περίπου στις 07.40, σε Μονοπρόσωπη εταιρεία Συνεργείο Αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και εξερράγη. Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ,στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, πραγματοποιώντας ενδελεχή αυτοψία στον χώρο, συνέλεξαν ευρήματα και αξιολόγησαν τα στοιχεία που προέκυψαν, με σκοπό τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και ακολούθησε η έκρηξη. Όπως επισημαίνεται σε ενημέρωση της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο, που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

Όπως επισημαίνεται στην ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.



Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει υπό την εποπτεία της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής την προανακριτική διαδικασία, με τη διερεύνηση όλων των στοιχείων και δεδομένων, για την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης του περιστατικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ