Wall Street: Rebound για τα chip, κέρδη άνω του 1% για τον Nasdaq

H τεχνολογία τράβηξε ξανά την προσοχή των επενδυτών οι οποίοι φάνηκαν να μην αγχώνονται από την αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν.

Ανοδικά κινήθηκαν οι δείκτες στην Wall Street την Πέμπτη, καθώς η τεχνολογία τράβηξε για μία ακόμη φορά την προσοχή των επενδυτών οι οποίοι φάνηκαν να μην αγχώνονται από την αναζωπύρωση των εντάσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, γεγονός που αποτυπώθηκε και στην αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε άνοδο 0,27%, στις 52.487 μονάδες, ο S&P 500 έκλεισε με κέρδη 0,79% στις 7.541 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq ηγήθηκε της "πράσινης" Πέμπτης με άνοδο 1,30%, στις 26.206 μονάδες.

Αν και οι μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης έχουν δεχτεί πιέσεις τελευταία, σήμερα ξεχώρισαν της αισιόδοξης συνεδρίασης, καθώς το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της SK Hynix στο Nasdaq την Παρασκευή έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της αγοράς. Ο κολοσσός των ημιαγωγών μνήμης της Νότιας Κορέας ετοιμάζεται να αντλήσει κεφάλαια περίπου 28 δισ. δολαρίων (24,5 δισ. ευρώ) στη Wall Street.

Επίσης, το ETF VanEck Semiconductor κατέγραψε κέρδη κοντά στο 2,5%, με τη Micron Technology να βρίσκεται στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος, σημειώνοντας άνοδο 4,5%. Εντυπωσιακή η μετοχή της Sandisk ενισχύθηκε σχεδόν 7,5%

Η μετοχή της Meta Platforms κέρδισε σχεδόν 5% μετά την είδηση του Reuters, επικαλούμενο εσωτερικό υπόμνημα, ότι η εταιρεία σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης τον Σεπτέμβριο.

Η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης την πραγματοποίηση νέων επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, ως αντίδραση στις ενέργειες της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και στις γύρω θαλάσσιες περιοχές. Παρά την ένταση στην περιοχή, οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου σήμερα υποχώρησαν 2%, με την αγορά να διατηρεί την ψυχραιμία της σε σχέση με το χθεσινό ανοδικό ράλι.

Στα μακροοικονομικά στοιχεία της ημέρας, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ, οι νέες αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν 2.000, στις 215.000, για την εβδομάδα που έληξε στις 4 Ιουλίου. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι θα διαμορφώνονταν στις 218.000.

Νέο ιστορικό κατέγραψαν οι τιμές των κατοικιών στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, παρά το γεγονός ότι οι αγοραστές, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τα υψηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων, περιόρισαν τη δραστηριότητά τους.

Η μέση τιμή πώλησης υφιστάμενης κατοικίας διαμορφώθηκε στα 440.600 δολάρια, σημειώνοντας νέο ρεκόρ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Ένωσης Μεσιτών (NAR). Την ίδια ώρα, οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών υποχώρησαν κατά 2,4% σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο, σε ετησιοποιημένο ρυθμό 4,09 εκατ. κατοικιών, με τα στοιχεία να είναι εποχικά προσαρμοσμένα.