Λεπέν: Φυλάκιση τριών ετών, το ένα με βραχιολάκι - Μειώθηκε η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

Η Μαρίν Λεπέν καταδικάσθηκε σε φυλάκιση τριών ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, και 15μηνη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Η Μαρίν Λεπέν καταδικάσθηκε σε φυλάκιση τριών ετών και 15μηνη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Από τα τρία έτη της φυλάκισης, τα δύο είναι με αναστολή, ενώ για τον έναν χρόνο που απομένει θα εκτίσει την ποινή της υπό κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Σύμφωνα με γαλλικό εφετείο η Λεπέν και αρκετά άλλα μέλη του κόμματος του Εθνικού Συναγερμού καταχράστηκαν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζονταν για την πληρωμή βοηθών.

Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού (RN) κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών πόρων κατά την άσκηση της ιδιότητάς της ως ευρωβουλευτή, καθώς και για συνέργεια σε υπεξαίρεση δημοσίων πόρων υπό την ιδιότητά της ως προέδρου του κόμματος.

Επιπλέον, υποχρεούται να καταβάλει χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.

Η δικαστική απόφαση ωστόσο, μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια σε εκλογές σε 15 μήνες, ανοίγοντας ενδεχομένως ξανά τον δρόμο για να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας το 2027.

Η Μαρίν Λεπέν έχει την δυνατότητα να θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027 διότι έχει ήδη εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της 15μηνης ποινής στέρησης του δικαώματος του εκλέγεσθαι από την ανακοίνωση της πρωτόδικης απόφασης πέρυσι.

Ωστόσο, η Μαρίν Λεπέν είχε θέσει ως όρο για την υποψηφιότητά της την απουσία καταδικαστικής απόφασης για ηλεκτρονική επιτήρηση. «Οταν είσαι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, πρέπει να έχεις πλήρη ελευθερία κινήσεων και αυτό δεν ισχύει όταν φοράς ηλεκτρονικό βραχιολάκι», είχε δηλώσει στο δίκτυο LCI.

Η Μαρίν Λεπέν θα εμφανισθεί στις 20.00 τοπική ώρα στο δίκτυο TF1 για να ανακοινώσει επισήμως την απόφασή της για την υποψηφιότητά της.

«Είναι μια καλή αρχή»

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης η Λεπέν εξήλθε από την αίθουσα του Δικαστηρίου και κατευθύνθηκε προς τα γραφεία του κόμματος του Εθνικού Συναγερμού, χωρίς να προβεί σε δηλώσεις. Αποχωρώντας από την αίθουσα του δικαστηρίου, ο Ροντόλφ Μποσελού, δικηγόρος της Μαρίν Λεπέν, δήλωσε ότι ήταν «μερικώς ικανοποιημένος» με την απόφαση της έφεσης.

«Είναι μια καλή αρχή», είπε. Σημείωσε «μια σημαντική αλλαγή, ιδίως όσον αφορά την ποινή της στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι». «Τώρα, εξετάζουμε το σύνολο αυτής της απόφασης. Θα το εξετάσουμε σήμερα το απόγευμα και θα κάνουμε μια δήλωση αργότερα σχετικά με οποιαδήποτε πιθανή συνέχεια», πρόσθεσε.

Το Εφετείο του Παρισιού διευκρινίζει στο προοίμιο της ετυμηγορίας του ότι οι ποινές στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι σταθμίστηκαν με βάση την «ελευθερία των υποψηφιοτήτων» και την «ελεύθερη επιλογή των ψηφοφόρων», που συνιστούν απαραίτητους όρους για την «έκφραση της δημοκρατικής βούλησης».

Τυπικά, η δικαστική απόφαση δεν εμποδίζει την υποψηφιότητά της. Στην πράξη, όμως, η τελική απόφαση για το αν θα συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση υπό αυτές τις συνθήκες φαίνεται να εξαρτάται από την ίδια και τις πολιτικές επιλογές που θα κάνει το επόμενο διάστημα.

Όπως μετέδωσε το Associated Press, το εφετείο «άνοιξε τον δρόμο» για την υποψηφιότητα της Λε Πεν στις προεδρικές εκλογές του 2027, αλλά με την προϋπόθεση της ηλεκτρονικής επιτήρησης, ένα ενδεχόμενο που η ίδια έχει χαρακτηρίσει ως «κόκκινη γραμμή».