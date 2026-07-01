Συμφωνία ΕΕ και Τουρκίας για ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας

Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων επιβεβαίωσαν η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την οικονομία και την ασφάλεια έως τη μετανάστευση και την εξωτερική πολιτική, επιβεβαίωσαν η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ Κάγια Κάλας και τους επιτρόπους Μάρτα Κος και Μάγκνους Μπρούνερ στην Άγκυρα, στις 30 Ιουνίου 2026.

Στρατηγική συνεργασία

Η κοινή ανακοίνωση παρουσιάζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι δύο πλευρές επιδιώκουν την αναθέρμανση των ευρωτουρκικών σχέσεων, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας τους σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων, υπενθυμίζοντας το καθεστώς της Τουρκίας ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας και αναγνωρίζοντας τη στρατηγική αξία των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας για την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας. Παράλληλα, εξέτασαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η οικονομική και εμπορική συνεργασία, η συνδεσιμότητα, η μετανάστευση, η ασφάλεια, καθώς και οι κοινές προκλήσεις στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας.

Οι δύο πλευρές επανεπιβεβαίωσαν την κοινή τους αποφασιστικότητα να προχωρήσουν σε μέτρα που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στους παραπάνω τομείς και συμφώνησαν στη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας.

Στην κοινή ανακοίνωση περιλαμβάνονται επίσης αναφορές στο Κυπριακό και στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, οι δύο πλευρές εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό.

Παράλληλα, η πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισε, στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης, την ανάγκη ενίσχυσης του κράτους δικαίου, της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της διασφάλισης υψηλών δημοκρατικών προτύπων.

Περιφερειακές εξελίξεις

Σημαντικό μέρος των συνομιλιών αφιερώθηκε στις διεθνείς κρίσεις και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις εξελίξεις.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αντηλλάγησαν απόψεις για την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τον Νότιο Καύκασο, με τις δύο πλευρές να επαναλαμβάνουν το κοινό τους ενδιαφέρον και την ευθύνη να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μέσω ενισχυμένης διαβούλευσης και συντονισμού, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη δέσμευσή τους στην πολυμέρεια και σε μια πολυμερή διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες.

Συμφώνησαν επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία συμμερίζονται τη δέσμευση για την υπεράσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και για τη στήριξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης που θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο.

Οι συνομιλίες επεκτάθηκαν και στις εξελίξεις στον Νότιο Καύκασο, καθώς και στη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συντονίσουν τις αμοιβαία συμπληρωματικές προσπάθειές τους ώστε να συμβάλουν στην ειρήνη και την ευημερία σε ολόκληρο τον Νότιο Καύκασο, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα, καθώς και τους εμπορικούς και οικονομικούς δεσμούς, ενώ δεσμεύθηκαν να υποστηρίξουν συγκεκριμένα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα, υπογράμμισαν τη σημασία της ενίσχυσης του διαλόγου και της συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ.

Οικονομία και τελωνειακή ένωση

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οικονομική συνεργασία και στις προοπτικές εμβάθυνσης των οικονομικών σχέσεων.

Οι δύο πλευρές επανεπιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τη βελτίωση της εφαρμογής της Τελωνειακής Ένωσης, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για τον εκσυγχρονισμό της.

Υπογράμμισαν επίσης τη σημασία μιας συμπεριληπτικής και αμοιβαίας προσέγγισης στη βιομηχανική πολιτική, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ασφάλειας τόσο της ΕΕ όσο και της Τουρκίας, ενώ συμφώνησαν ότι η ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) θα ήταν επωφελής.

Μετανάστευση και θεωρήσεις

Οι συνομιλίες κάλυψαν επίσης ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής και θεωρήσεων εισόδου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι εξετάστηκε η πορεία του Διαλόγου για την Απελευθέρωση των Θεωρήσεων και ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής και εξέτασης αιτήσεων θεώρησης για τους Τούρκους πολίτες.

Οι δύο πλευρές αναγνώρισαν ότι η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει τις μετακινήσεις πληθυσμών, επισήμαναν τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να συνεργαστούν για την αντιμετώπισή τους, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας στη διαχείριση των συνόρων και στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Ενέργεια και επόμενα βήματα

Η κοινή ανακοίνωση καταγράφει επίσης τη βούληση των δύο πλευρών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε επιπλέον τομείς και να συνεχίσουν τον θεσμικό διάλογο.

Συγκεκριμένα, υπογραμμίστηκε η σημασία της συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας, των μεταφορών και της ψηφιοποίησης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της περιφερειακής ατζέντας συνδεσιμότητας. Στο ίδιο πλαίσιο, οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη σταδιακή επανέναρξη των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία.

Τέλος, συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου και να προγραμματίσουν νέους γύρους διαλόγων υψηλού επιπέδου, κατά προτίμηση πριν από το τέλος του 2026, στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, της μετανάστευσης και της ασφάλειας, της υγείας, της επιστήμης και καινοτομίας, καθώς και της γεωργίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ