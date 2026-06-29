Ρωσία: Η στάση μας ως προς μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία δεν έχει αλλάξει από το 2024

Η Μόσχα δεν έχει αλλάξει τη στάση της σε σχέση με μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία από τότε που ο Πούτιν δήλωσε το 2024 ότι το Κίεβο πρέπει να αποσυρθεί από τέσσερις περιφέρειες τις οποίες η Ρωσία θεωρεί δικές της.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τη στάση της σε σχέση με μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία από τότε που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε το 2024 ότι οι δυνάμεις του Κιέβου πρέπει να αποσυρθούν από τέσσερις περιφέρειες τις οποίες η Μόσχα θεωρεί δικές της και να άρει δημοσίως την πρόθεσή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη το σαββατοκύριακο ο πρόεδρος Πούτιν είπε ότι η Ρωσία θα επιμείνει στον στόχο της επί του πεδίου για πλήρη έλεγχο των τεσσάρων αυτών περιφερειών απορρίπτοντας αυτό που χαρακτήρισε νέα πρόταση της Ουκρανίας να σταματήσουν οι εχθροπραξίες που διαρκούν εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια.

Στην ίδια συνέντευξη ο Πούτιν είπε ότι η Ουκρανία έχει προτείνει μια κοινή κατάπαυση των εχθροπραξιών και ότι οι μάχες θα πρέπει να περιοριστούν στις τέσσερις αυτές περιφέρειες--Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια--τις οποίες η Ρωσία διεκδικεί ως δικές της, κάτι το οποίο το Κίεβο απορρίπτει ως μια παράνομη αρπαγή εδαφών.

Το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού των δηλώσεων Πούτιν, το οποίο υποβλήθηκε αργά χθες το βράδυ.

"Η θέση μας είναι γνωστή. Στην πραγματικότητα, η θέση μας δεν έχει αλλάξει. Διατυπώθηκε πριν από δύο χρόνια από τον αρχηγό του κράτους μας σε ομιλία του στο υπουργείο Εξωτερικών. Είναι πολύ γνωστή στο καθεστώς του Κιέβου, πολύ γνωστή στους Αμερικανούς διαπραγματευτές και απόλυτα συνεπής", είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Όπως είπε ο Πεσκόφ, ο Πούτιν και ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο είχαν συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία σε συνάντησή τους το σαββατοκύριακο προτού ο Λουκασένκο μεταβεί στην Κίνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ