Επίσκεψη της Σοφίας Ζαχαράκη στη Χάλκη

Στηρίζουμε έμπρακτα τα σχολεία των ακριτικών νησιών και επενδύουμε σε ίσες ευκαιρίες για κάθε μαθητή και κάθε μαθήτρια, ανέφερε η υπουργός Παιδείας.

Στη Χάλκη μετέβη η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία είχε επαφές με εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας και τον Δήμαρχο Χάλκης, Ευάγγελο Φραγκάκη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων του νησιού, η καταγραφή των εκπαιδευτικών και κτιριακών αναγκών, καθώς και ο σχεδιασμός στοχευμένων παρεμβάσεων με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Η Υπουργός εξέφρασε, στον Δήμαρχο Χάλκης, το ενδιαφέρον της για κάλυψη των αναγκών των σχολικών κτιρίων του νησιού, με έμφαση στις παρεμβάσεις συντήρησης και προσβασιμότητας, καθώς και τις δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών. Όπως διευκρίνισε η Σοφία Ζαχαράκη «Παρακολουθούμε στενά τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Χάλκης, δίνοντας προτεραιότητα σε ζητήματα συντήρησης των κτιρίων, αναβάθμισης των δικτύων και βελτίωσης της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, ώστε τα σχολεία του νησιού να ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις».

Η Υπουργός, αφού ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς του νησιού για την προσφορά και την αφοσίωσή τους στο έργο τους που επιτελείται υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, υπογράμμισε ότι «Η στήριξη των σχολείων των μικρών νησιών αποτελεί για εμάς μια διαρκή προτεραιότητα.

Η παρουσία εκπαιδευτικών και μαθητών σε ακριτικά νησιά, όπως η Χάλκη, αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι η δημόσια εκπαίδευση βρίσκεται παντού, ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας. Χρέος μας είναι να τους παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες μάθησης και διδασκαλίας.

Για τον λόγο αυτό, προχωρούμε συστηματικά στην αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. Το Δημοτικό Σχολείο Χάλκης έχει ενταχθεί στη Β’ Φάση του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”, με παρεμβάσεις ύψους 135.156 ευρώ για την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων, τη δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία και την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τα σχολεία με ανθρώπινο δυναμικό. Από το 2019 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 51 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της Δωδεκανήσου και 75 προσλήψεις αναπληρωτών όλων των ειδικοτήτων. Μόνο φέτος πραγματοποιήθηκαν 8 μόνιμοι διορισμοί και 11 προσλήψεις αναπληρωτών, ώστε κάθε παιδί να έχει τον εκπαιδευτικό που χρειάζεται. Γιατί για εμάς κάθε παιδί, όπου κι αν μεγαλώνει, αξίζει να βρίσκει τον δάσκαλο και τον καθηγητή του στην τάξη από την πρώτη ημέρα.

Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς την αναπληρώτρια εκπαιδευτικό, Ελπινίκη Τσομάκα για την πρωτοβουλία των δωρεάν μαθημάτων παραδοσιακών χορών που προσέφερε καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Χάλκης, Ευάγγελο Φραγκάκη, για τη διαρκή συνεργασία και τη στήριξή του στην εκπαίδευση, αλλά και τον Διευθυντή του Γυμνασίου με Λ.Τ. , Μιχάλη Χατζαντώνη, τη Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου, Δέσποινα Κωστή, τη Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου, Χριστίνα Χαλατσή, όλους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και πάνω απ’ όλα, τα παιδιά της Χάλκης.

Κάθε παιδί, ανεξάρτητα από το αν ζει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο ή σε ένα μικρό ακριτικό νησί, πρέπει να έχει πρόσβαση στις ίδιες ευκαιρίες γνώσης, προόδου και δημιουργίας. Αυτό είναι το μήνυμα που παίρνουμε από τη Χάλκη και αυτή είναι η δέσμευση της Πολιτείας προς τις τοπικές κοινωνίες και τις ελληνικές οικογένειες».