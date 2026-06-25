Τραμπ: Ο Ζελένσκι τα πάει καλά στον πόλεμο με τη Ρωσία - «Αντέχει»

Την περασμένη εβδομάδα, στη σύνοδο της G7 στην Εβιάν, στη Γαλλία, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να κάνει απρόσμενη στροφή υπέρ του Κιέβου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τα πάει «μάλλον καλά», αναφερόμενος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Αντέχει», έκρινε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στον Ουκρανό ομόλογό του στον Τύπο στον Λευκό Οίκο.

Την περασμένη εβδομάδα, στη σύνοδο της G7 στην Εβιάν, στη Γαλλία, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να κάνει απρόσμενη στροφή υπέρ του Κιέβου.

Ο ρεπουμπλικάνος, που εξακολουθεί να λέει πως έχει καλή σχέση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε παρατεταμένη συζήτηση με τους προέδρους της Ουκρανίας Ζελένσκι και της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Ο Μακρόν από τη μεριά του χαρακτήρισε «επιτυχία» τη G7, ειδικά για «την Ουκρανία», διατεινόμενος πως υπήρξε «πολύ θεμελιώδης αλλαγή προσέγγισης» του αμερικανού ομολόγου του Τραμπ.

Τραμπ σε Ρούτε: «Οι χώρες του ΝΑΤΟ απογοήτευσαν τις ΗΠΑ»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες Τετάρτη ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ «απογοήτευσαν» τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν, σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο κατά τη συνάντηση με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, τον Μαρκ Ρούτε.

«Αν ήταν κάποιος άλλος σε αυτήν τη θέση (σ.σ. του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ), δεν θα είχαμε καν αυτήν τη συνάντηση, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή μας απογοήτευσαν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος στη συνέχεια επέκρινε ιδιαίτερα την Ισπανία, αλλά και την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ