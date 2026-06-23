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Ρώσος ΥΠΕΞ: «Οι ΗΠΑ απομακρύνθηκαν από τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην σύνοδο κορυφής της Αλάσκα»

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Ρώσος ΥΠΕΞ: «Οι ΗΠΑ απομακρύνθηκαν από τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην σύνοδο κορυφής της Αλάσκα»
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Νωρίτερα σήμερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ απομακρύνονται από τον ρόλο του «αμερόληπτου μεσολαβητή» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία πιστεύει ότι οι ΗΠΑ απομακρύνονται από τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μεταξύ του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα πέρυσι, σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, όπως μετέδωσε σήμερα το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ απομακρύνονται από τον ρόλο του «αμερόληπτου μεσολαβητή» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, κρίνοντας από τις ενέργειές τους, φαίνεται να έχουν εγκαταλείψει κάθε αξίωση για τον ρόλο του αμερόληπτου μεσολαβητή και αντ' αυτού ακολουθούν τον δρόμο της εντατικοποίησης της πίεσης των κυρώσεων στη Ρωσία», εκτίμησε ο Λαβρόφ απευθυνόμενος σε ξένους διπλωμάτες στη Μόσχα.

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tags:
Ρωσία
ΗΠΑ
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