Χρυσοχοΐδης: Σε λειτουργία σε λίγες ημέρες 300 κάμερες για παραβίαση κόκκινου

Για θέματα οδικής ασφάλειας, αστυνόμευσης, εγκληματικότητας και στελέχωσης, μίλησε σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΙ 100.3.

Για θέματα οδικής ασφάλειας, αστυνόμευσης, εγκληματικότητας και στελέχωσης, μίλησε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΙ 100.3. Ο υπουργός γνωστοποίησε ότι μέσα σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει η λειτουργία 300 καμερών της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες θα καταγράφουν παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι της Τροχαίας έχουν εντατικοποιηθεί σημαντικά, ενώ η υπηρεσία έχει ενισχυθεί με περισσότερους από 600 αστυνομικούς.

Αναφερόμενος στο σχέδιο της Τροχαίας «Κόμβος», σημείωσε ότι αυτό θα καλύπτει περιοχές, από το Σχιστό έως το Λαύριο και από τη Βαρυμπόμπη μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. «Έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε στην καθημερινότητα των ανθρώπων που είναι δύσκολη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση από ακροατή, γιατί για παράβαση οδήγησης χωρίς κράνος να παρακρατείται και το δίπλωμα ο ίδιος απάντησε πως: «Είναι σωστό αυτό. Είναι άλλο θέμα το κράνος, που πρέπει να το φορούν όλοι και σιγά σιγά φαίνεται πια ότι σε ποσοστό 90-95% το φορούν το κράνος και άλλο ζήτημα η αφαίρεση ενός διπλώματος, το οποίο δεν είχε δικαίωμα να οδηγεί κάποιος ένα μηχανάκι, ενώ έχει δίπλωμα αυτοκινήτου. Αυτό πραγματικά είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αλλάξει».

Για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, ο υπουργός ανέφερε ότι το τελευταίο ενάμιση έτος έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 2.000 συλλήψεις, ενώ περίπου 700 άνθρωποι βρίσκονται προφυλακισμένοι.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο λεγόμενο «ελληνικό FBI», χαρακτηρίζοντάς το ως όραμα που είχε εδώ και πολλά χρόνια. «Θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είχε ανάγκη η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικονομία, η ασφάλεια της χώρας και δικαιωθήκαμε. Και θα συνεχίσουμε έτσι», σημείωσε ενδεικτικά.

Τέλος, σχολιάζοντας το ζήτημα για τις διαφορές στις αμοιβές των αστυνομικών που περιπολούν ανάλογα με το αν κάποιος έχει κάνει μετάθεση στην επαρχία, ο ίδιος είπε πως: «Η Αττική έχει το 70% της εγκληματικότητας και των αναγκών και 10% η Θεσσαλονίκη, 80%. Το άλλο 20% ανήκει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως δυστυχώς πάνω από τα δύο τρίτα των αστυνομικών υπηρετούν στην επαρχία. Στην περιφέρεια. Γιατί; Γιατί είναι αυτά τα οποία έχουν νομοθετηθεί εδώ και δεκαετίες και οι αστυνομικοί έχουν τη δυνατότητα, το δικαίωμα από το νόμο να μετατίθενται και να φεύγουν. Γιατί θέλουν να πάνε κοντά στους γονείς τους, στην πατρίδα τους και ούτω καθεξής. Ανθρώπινα πράγματα. Όμως οι ανθρώπινες ανάγκες εδώ είναι μεγαλύτερες. Και το δεύτερο σκέλος έχει ως εξής. Και αυτοί που είναι εδώ στην Αθήνα, τώρα πια προβλέψαμε να πηγαίνουν και αυτοί σε διάφορες δραστηριότητες, όπως τώρα η τουριστική περίοδος, έτσι ώστε να συμπληρώνουν και αυτοί το εισόδημά τους».