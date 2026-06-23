Νέες αιχμές Τραμπ για Ιταλία και Στάρμερ

«Εκείνοι δεν μας στήριξαν, ενώ εμείς γι΄ αυτούς ξοδέψαμε δισεκατομμύρια δολάρια». «Η Γερμανία και ο Στάρμερ, επίσης, φέρθηκαν πολύ άσχημα», συμπλήρωσε.

Σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και πάλι στην Ιταλία και στην σχέση τις με τις HΠΑ. «Η Ιταλία φέρθηκε πολύ άσχημα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε γενικότερη, δε, αναφορά στους συμμάχους της χώρας του, υπογράμμισε: «εκείνοι δεν μας στήριξαν, ενώ εμείς γι΄ αυτούς ξοδέψαμε δισεκατομμύρια δολάρια». «Η Γερμανία και ο Στάρμερ, επίσης, φέρθηκαν πολύ άσχημα», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, σχετικά με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας που ανακοίνωσε την παραίτησή του, τον χαρακτήρισε ως «κατά κάποιον τρόπο φίλο», αποδίδοντας την πτώση του στις επιλογές του ως προς τη μετανάστευση και την ενέργεια. «Είναι (...) πολύ συμπαθητικός, θα ήθελα να πω -κατά κάποιον τρόπο, φίλος», υπογράμμισε, καταφερόμενος ταυτόχρονα εναντίον του πολιτικού των Εργατικών.

«Δεν ήταν καλός μαζί μας στο NATO», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, που αντιμετωπίζει με μνησικακία την απόφαση του κ. Στάρμερ να μην υποστηρίξει την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν. «Είχε δυο προβλήματα: την ενέργεια και τη μετανάστευση και την εγκληματικότητα. Αυτοπυροβολήθηκε στο πόδι», επιχειρηματολόγησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος σταματά να καταφέρεται εναντίον της ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας στη Βρετανία.

Διατείνεται εξάλλου ότι το Λονδίνο θα όφειλε να εμπνευστεί από την αντιμεταναστευτική πολιτική του. Σε ολοένα πιο δύσκολη θέση για μήνες, ο Βρετανός πρωθυπουργός πήγε να ενημερώσει τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ για την παραίτησή του, πριν την σύντομη παρέμβασή του στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ. Για τη διαδοχή του φαβορί φέρεται να είναι μέγας αντίπαλός του στην παράταξη της βρετανικής κεντροαριστεράς, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δεν αποκλείεται να αναλάβει πρωθυπουργός το 2ο 15ήμερο του Ιουλίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ