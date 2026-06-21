Κικίλιας: «Ήταν μια πολύ σημαντική ημέρα για τους Λειψούς»,

Στους Λειψούς βρέθηκε σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Στους Λειψούς βρέθηκε σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποιώντας επίσκεψη στο ακριτικό νησί και έχοντας σειρά επαφών με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς και κατοίκους.

Την επίσκεψη χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική ο πρώην δήμαρχος Λειψών και νυν ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Μάγγος, τονίζοντας ότι με την άφιξη του υπουργού «σηματοδοτείται ουσιαστικά η έναρξη της επίσημης συνεργασίας μας στο πλαίσιο των νέων μου καθηκόντων ως γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

Σύμφωνα με τον κ. Μάγγο, η παρουσία του υπουργού στο νησί αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή για τους Λειψούς και έδωσε τη δυνατότητα στους κατοίκους και τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων να του μεταφέρουν τα προβλήματα και τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση.

Όπως ανέφερε ο ΓΓ, ο κ. Κικίλιας άκουσε με προσοχή όλα τα ζητήματα που τέθηκαν υπόψη του, ακόμη και όσα δεν ανήκουν άμεσα στις αρμοδιότητες του υπουργείου του, επιδεικνύοντας έμπρακτο ενδιαφέρον για τη νησιωτική Ελλάδα. Παράλληλα, μίλησε για τη στενή σχέση του υπουργού με τον νησιωτικό χώρο, σημειώνοντας ότι εξέφρασε την αγάπη και την εκτίμησή του προς τους νησιώτες, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών κοινωνιών.

«Ήταν μια πολύ σημαντική ημέρα για τους Λειψούς», δήλωσε μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Μάγγος, ευχαριστώντας τον υπουργό τόσο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό του με την επιλογή του στη θέση του ΓΓ, όσο και για την απόφασή του να επισκεφθεί το νησί σε μία μεταβατική περίοδο για την τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, στους Λειψούς βρέθηκαν, επίσης, ο δήμαρχος Λέρου, Τιμόθεος Κωττάκης και ο δήμαρχος Πάτμου, Νικήτας Ταμπαλάκης, καθώς και κάτοικοι των δύο νησιών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον υπουργό και να του παρουσιάσουν θέματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μάγγος και στη νέα δήμαρχο Λειψών, Ευαγγελίστρα Λαουντού, η οποία είχε την πρώτη επίσημη συνάντησή της με τον υπουργό υπό τη νέα ιδιότητά της, γεγονός που, όπως επεσήμανε, σηματοδοτεί την έναρξη μίας νέας περιόδου για τον δήμο.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο νέος γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής είπε ότι τις επόμενες ημέρες μεταβαίνει στην Αθήνα, όπου την Τρίτη 23 Ιουνίου θα πραγματοποιήσει την πρώτη επίσημη συνάντηση με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του υπουργείου, σηματοδοτώντας την έναρξη των καθηκόντων και του έργου που έχει αναλάβει για τα νησιά του Αιγαίου.